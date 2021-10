Henstedt-Ulzburg

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück in den Froschteich des SV Henstedt-Ulzburg. Maya Morena Grau schließt sich den Drittliga-Handballerinnen ihrer Heimatgemeinde an. Als C-Jugendliche hatte sie den Verein verlassen. Zuletzt spielte die 17-Jährige beim SC Alstertal-Langenhorn in der Dritten Liga und mit Doppelspielrecht in der A-Jugend des VfL Bad Schwartau. „Wir sind froh, dass Maya jetzt bei uns ist“, sagt Frogs-Trainer Christian Gosch. „Sie spielt trotz ihrer Jugend schon zwei Jahre in der Dritten Liga. Wir können sie sofort reinwerfen, als Kreisläuferin und auch im Innenblock.“

Mit ihrem 18. Geburtstag wird die Gymnasiastin, die wie so viele andere das Handballspielen in der E-Jugend bei Trainer-Urgestein Erich Eggenstein erlernte, ab Ende Oktober für den SVHU spielberechtigt sein. Die Schule ist ein wichtiger Grund für ihre Rückkehr. „Ich mache am Alstergymnasium gerade mein Abitur“, erklärt die Rechtshänderin, der der Zeitaufwand für ihr Hobby zu groß geworden ist. „Ich hatte kaum ein freies Wochenende. Wenn wir nicht mit Scala gespielt haben, gab es meistens Spiele mit der Schwartauer A-Jugend in der Bundesliga.“

Mehr im Auto als in der Halle

Nach dem gemeinsamen Vereinswechsel fuhren Maya und ihre ein Jahr ältere Schwester Shayenne Grau vier Mal pro Woche zum Training ins 60 Kilometer entfernte Bad Schwartau. Zuletzt war sie nur noch zweimal dort, zweimal trainierte sie bei Scala.

Bei der Suche nach einem neuen Verein wurde die Kreisläuferin schneller fündig als ihre Schwester. Shayenne Grau studiert in Kiel und will sich dort einem Verein anschließen. „Meine Entscheidung für den SVHU war schnell klar“, sagt Maya Grau, die nur fünf Radminuten von der Halle des Alstergymnasiums entfernt wohnt, in der der Spitzenreiter der Drittliga-Staffel A seine Heimat hat. „Co-Trainer Sönke Marxen kenne ich von der Landesauswahl. Ich bin dann mal zu einem Probetraining. Das SVHU-Team war super herzlich, die Trainer cool und das Training war gut, es herrschte einfach eine schöne Atmosphäre.“

Konkurrenz für Maya Grau ist stark

Dass die Konkurrenzsituation auf ihren Positionen scharf ist, schreckt die 17-Jährige nicht ab. Annika Jordt und Tara Schumacher bilden nicht nur einen herausragenden Innenblock. Beide haben auch im Angriff am gegnerischen Kreis Qualität.

„Annika und Tara sind stark“, weiß Maya Grau. „Ich versuche, trotzdem ins Team zu kommen, bin für jede Spielzeit dankbar. Wir werden sehen, wo es hinführt. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf die neue Herausforderung.“