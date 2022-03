Neustadt

Der TSV Altenholz hat sein letztes Vorrundenspiel in der Staffel A der dritten Handball-Liga bei der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz nach einer 16:12-Halbzeitführung mit 25:27 vor 210 Zuschauern in der Neustädter Gogenkroghalle verloren. Die Wölfe standen bereits vor dem letzten Spieltag als Teilnehmer der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga fest.

„Am Ende haben Kleinigkeiten gegen uns entschieden. Wenn man in den letzten 16 Minuten nur ein Tor wirft und trotzdem nur mit zwei Toren verliert, hat man vorher wahrscheinlich vieles richtig gemacht“, resümierte André Lohrbach, der nach überstandener Corona-Erkrankung wieder an der Seitenlinie stand. Doch der 32-jährige TSVA-Coach war der einzige Rückkehrer bei den Wölfen, die in Neustadt weiterhin auf neun Spieler verzichten mussten.

Der 18-jährige Altenholz-Torwart Jakob Friedrich hielt fünf Siebenmeter

Als einziger Torwart stand erneut nur THW-U 19-Keeper Jakob Friedrich auf dem Spielberichtsbogen. Der 18-Jährige glänzte mit fünf gehaltenen Siebenmetern und sorgte dafür, dass sich die Altenholzer nach ausgeglichener Anfangsphase (5:5/14.) mit einem 9:3-Lauf auf 14:8 (25.) absetzen konnten. „Wir haben gute Lösungen über den Kreis gefunden“, sagte Lohrbach. Kreisläufer Leon Ciudad war folgerichtig mit sieben Toren treffsicherster Wolf.

Die Führung hielt. Malte Voigt traf in der 44. Minute zum 24:20. Was folgte, waren unglückliche Torabschlüsse, strittige Schiedsrichterentscheidungen und die Rote Karte für Ciudad (47.) nach der dritten Zeitstrafe, so dass die Altenholzer die Schlussphase nicht nur ohne gelernten Linksaußen sondern auch ohne Kreisläufer bestreiten mussten. Altenholz traf nur noch einmal und verlor mit 25:27.

Altenholz: Friedrich – Fängler 4, Holletzek 1, Meereis 5, Nielsen 4, Lycke, Ciudad 7, Voigt 2, Glimm, Seebeck 2.