Potsdam

Außer Spesen nichts gewesen: Im Spitzenspiel der Dritten Handball-Liga unterlag der TSV Altenholz beim Topfavoriten 1. VfL Potsdam nach starker Anfangsphase deutlich mit 23:35 (9:13). Mit sieben Toren war Kreisläufer Leon Ciudad treffsicherster Wolf vor 670 Zuschauern in der Potsdamer MBS-Arena. Durch die dritte Saisonniederlage beträgt der Altenholzer Rückstand auf Tabellenführer Potsdam nun vier Minuspunkte. Allerdings berechtigt auch der zweite Platz zur Teilnahme an der Zweitliga-Aufstiegsrunde.

Kein Durchkommen: Potsdams Matthes Langhoff (Mitte) stoppt den Altenholzer Tommy Fängler (li.) resolut. Quelle: Julius Frick

TSVA-Coach André Lohrbach ordnete das Spitzenspiel beim Ligaprimus als „Bonusspiel, das mehr Möglichkeit als Verpflichtung war“ ein. Zumal sich bereits am Sonnabend die TSVA-Verfolger Oranienburger HC und Stralsunder HV beim 27:27 die Punkte teilten. Entsprechend unverkrampft nahmen die Wölfe die Fahrt in die brandenburgische Landeshauptstadt nach lediglich zwei Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader in Angriff. Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine brachiale Abwehrschlacht – der Kampf zweier Defensivformationen. Hier die leichtfüßige Altenholzer 6:0-Variante, da die variable, weil offensive 3:3-Formation der Potsdamer, die sich blitzschnell zu einer 5:1-Abwehr zurückzog.

Nur drei Potsdamer Feldtore in den ersten 20 Minuten

Bis zur 20 Minute gönnten die Wölfe dem Gastgeber lediglich drei Feldtore. Die Altenholzer Abwehr arbeitete wie ein Uhrwerk, doch im Angriff fehlte es ohne Linkshänder Lars Meereis (sollte nur sporadisch eingesetzt werden, da erst seit Donnerstag als Kontaktperson aus der Quarantäne) an der nötigen Durchschlagskraft gegen die Potsdamer Abwehrwand. Trotzdem markierte Klas Bergemann per Gegenstoß das 4:4 (17.).

1. VfL Potsdam – TSV Altenholz 35:23 (13:9) 1. VfL Potsdam: Ludwig, Ferjan – Heinis, Simic, Bundschuh, Freihöfer 7, Nowak 3, Akakpo 5, Suana, Orlov 6, Roosna 7/3, Westphal, Mart, Haller 1, Langhoff 4, Schwark 2. TSV Altenholz: Landgraf (1.-35. Minute/6 Paraden), Jöhnck (35.-60. Min./5 Paraden) – Fängler 3, Seebeck 2, Holletzek, Meereis 1, Nielsen 1, Noack 2, Bergemann 1, Dibbert, Ciudad 7, Voigt 1, Nicolaisen 1, Abelmann-Brockmann 3, J. Haack 1. Schiedsrichter: Fabian Friedel/Rick Herrmann (Zschorlau/Aue) – Strafminuten: VfL 4 (Heinis, Simic); TSVA 8 (Ciudad, Seebeck, Fängler, Abelmann-Brockmann) – Siebenmeter: 3/5 (Roosna übers Tor/Jöhnck hält Roosna); 0/1 (Voigt an die Latte) – Zuschauer: 670 in der MBS-Arena in Potsdam.

Jeder Altenholzer Angriff wurde zur Geduldsprobe. Immer wieder drohte das Passivvorwarnzeichen der Schiedsrichter. Nach und nach riss der Geduldsfaden, technische Fehler schlichen sich ins Altenholzer Offensivspiel ein. Die Schützlinge von Bob Hanning bestraften die Nachlässigkeiten, setzten sich durch drei Gegenstoßtreffer beim 8:5 (24.) erstmals mit drei Toren ab. Die Abwehrreihen verloren ihren Schrecken: Mit einer 13:9-Führung für die Gastgeber ging es in die Pause.

TSVA-Coach André Lohrbach setzt nach der Halbzeit auf den siebten Feldspieler

Die Wölfe erhöhten nach Wiederanpfiff das Risiko. Lohrbach ließ im Angriff nun mit dem siebten Feldspieler agieren, stellte mit Jannes Haack und Leon Ciudad auf zwei Kreisläufer um. Das Risiko ging zu Lasten der Defensive. Zwei Mal kamen die Altenholzer gegen die zweite Welle der Potsdamer zu spät. Zwei Mal kassierten die Wölfe Zeitstrafen. Die Potsdamer Adler zogen auf und davon, setzten sich auf 22:16 (42.) ab und ließen von ihrer Beute nicht mehr ab. „Uns haben hinten raus die Kräfte gefehlt, um mitzuhalten. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um die Defizite aufzuarbeiten und dann in Stralsund abzuliefern“, sagte Lohrbach.

Es wurde zum Schaulaufen der Hoffnungsträger im deutschen Juniorenhandball. Auf Seiten der Brandenburger glänzten die U-Nationalspieler Matthes Langhoff (4 Tore), Marian Orlov (6) und Tim Freihöfer (7), während bei den Wölfen Leon Ciudad (7) mit einer 100-Prozent-Quote überzeugte. „Wir haben aufgrund der Physis und des breiteren Kaders gewonnen. Altenholz war nicht zwölf Tore schlechter“, sagte VfL-Coach Bob Hanning.