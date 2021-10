Oranienburg

Zweite Saisonniederlage für die Wölfe: Im Spitzenspiel der dritten Handball-Liga der Männer unterlag der TSV Altenholz vor 385 Zuschauern in der MBS-Arena beim Oranienburger HC in der Schlusssekunde mit 29:30 (17:12). „Das Spiel haben wir verloren, nicht der OHC gewonnen“, haderte TSVA-Coach André Lohrbach erneut mit der hohen Anzahl an technischen Fehlern in der Schlussphase.

TSV Altenholz geht mit 17:12-Führung in die Halbzeit

Die Wölfe begannen stark. Die 6:0-Abwehr ließ die Oranienburger verzweifeln. Immer wieder kamen die Gäste zu Toren aus dem Gegenstoß und aus der zweiten Welle. Bis zum 11:7 (17.) hatten Lars Meereis und Malte Voigt jeweils vier Tore aus dem erweiterten Gegenstoß markiert. „Wir waren konsequent, haben strikt unseren Plan umgesetzt“, lobte Lohrbach die ersten 30 Minuten, die seinem Team eine 17:12-Halbzeitführung bescherten.

Siegtreffer erste Oranienburger Führung

Doch nach und nach mehrten sich die Fehler. „Wir haben keine Durchschlagskraft mehr aus dem Rückraum entwickelt. Während beim OHC das Selbstvertrauen wuchs, wurde unseres immer kleiner“, analysierte Lohrbach. Tor um Tor schmolz die Altenholzer Führung. Vier Minuten vor dem Ende traf Klas Bergemann zum 29:27. Es war der letzte TSVA-Treffer, während der OHC zum finalen 3:0-Lauf ansetzte und beim 30:29 mit dem Schlusspfiff erstmalig in Führung ging. Somit verdrängte der OHC die punktgleichen Wölfe vorerst vom zweiten Tabellenplatz.

TSV Altenholz: Landgraf (ab 52. Min./1 Parade), Jöhnck (1.-52./10 Paraden) – Fängler 2, Seebeck 1, Holletzek, Meereis 5, Nielsen, Noack, Bergemann 7, Ciudad 1, Voigt 9, Nicolaisen, Abelmann-Brockmann 3, J. Haack 1.