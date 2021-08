Wattenbek

Neun neue Peitschen auf einen Schlag. Der TSV Wattenbek hat seinen Kader auf links gedreht. Weil nicht alle Spielerinnen des Frauenhandball-Drittligisten nach der langen Coronapause weiterhin den hohen Trainingsaufwand beim TSVW mit bis zu fünf Einheiten pro Woche bewerkstelligen wollten oder konnten, befindet sich der TSV Wattenbek auch im zweiten Jahr unter Coach Mannhard Bech im Totalumbruch.

Keine Handvoll Spielerinnen waren im April noch da

Spielmacherin Anne Zellmer verabschiedete sich im Januar aus beruflichen Gründen nach Frankfurt. Kreisläuferin Svenja Pahl, Rückraumschützin Hannah Pauli und Torhüterin Katrin Schmöde beendeten ihre Karrieren. Zudem verabschiedeten sich Jamila Popiol (Handballluchse II), Antonia Danker und Katja Lietzau. Nicht mal mehr eine Handvoll gestandene Drittligaspielerinnen standen „Mücke“ Bech im April, als das Training wieder aufgenommen, zur Verfügung.

Wattenbek kooperiert mit dem MTV Heide

Dabei erfordert die Bech’sche Spielphilosophie nun mal Fitness: Nur wer fit ist, kann auch Tempohandball spielen. Um zu üben, braucht man jedoch Spielerinnen. Und die fehlten zunächst. Da passte es gut, dass der MTV Heide anfragte, ob er für die Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga die Wattenbekerinnen Maxie Bech und Raphaela Steffek ausleihen könnte. Man wurde sich einig. Bech und Steffek verhalfen zum Aufstieg. Pläne einer Kooperation wurden geschmiedet und verliehen dem Wattenbeker Personalpuzzle durch den aktiven Spieleraustausch Konturen.

Bech und Steffek kehrten zum TSVW zurück und hatten mit Torfrau Merle Reese, Spielmacherin Johanna Loitz und Rechtsaußen Lina Asmussen gleich drei Verstärkungen von der Westküste im Gepäck. Vom SV Henstedt-Ulzburg kam zudem Kreisläuferin Jana Grützner. Die drittligaerfahrene Kreisläuferin Mette Müller (1,97 Meter) und Ute Zimmermann (beide einst SFN Vechta), die es beide für ihr Lehramtsreferendariat nach Schleswig-Holstein verschlug, heuerten ebenso in Wattenbek an.

Trainer Bech: Junger Kader wird Lehrgeld zahlen müssen

„Der Rest ist jung“, sagt Mannhard Bech. Mit dem Rest meint er nicht nur seine Tochter Mette, Gesche Kliese, Ronja Lütje oder Emma Schwitzer, die allesamt erst ihr zweites Frauenjahr spielen, sondern vielmehr die vielversprechenden Talente Leonie Seyfried (15 Jahre) und Maj Sagebiel (16 Jahre). „Sie alle eint, dass sie extrem trainingsfleißig, diszipliniert und lernwillig sind. Sie haben einfach noch Lust auf Handball. Dieser Kader kann uns noch sehr viel Freude machen, muss aber vermutlich auch einiges an Lehrgeld zahlen“, prognostiziert Bech.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Neue“ Jana Grützner atmet zwei Mal durch, wenn sie über die Saisonvorbereitung spricht: „So viel Tempo habe ich in dieser Intensität noch nicht trainiert. Aber es macht Spaß. Da wir so viele neue Spielerinnen sind, hat man sich schnell eingefunden und übernimmt auch gleich Verantwortung.“

Saisonstart am 5. September gegen TV Garrel

Verantwortung soll auch Mette Bech tragen. In ihrem zweiten Frauenjahr soll sie die Impulsgeberin auf der Spielmacherposition sein. Das Zusammenspiel mit Grützner funktioniert beim 32:30-Testspielsieg gegen das A-Jugend-Bundesligateam des TSV Nord-Harrislee bereits bestens: „Viele unserer Gegner werden sich auf Maxie Bech und Raphaela Steffek konzentrieren, da kann unsere Achse Mitte-Kreis das Zünglein an der Waage werden“, hofft Mette Bech vor dem Saisonstart am 5. September um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TV Garrel.