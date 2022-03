In der Dritten Handball-Liga der Frauen ist der TSV Wattenbek knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt. Die Peitschen unterlagen dem Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg in letzter Minute mit 27:28 (13:16). Für den TSVW war es der Auftakt zu vier Spielen in acht Tagen.