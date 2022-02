Henstedt-Ulzburg

Mit zwei Siegen und zuletzt einem 21:21 gegen den Tabellenzweiten BV Garrel sind die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg sehr gut in das neue Jahr gestartet. Auch die nächsten beiden Punkte hat der Tabellenführer fest im Blick. Am Sonntag tritt die Sieben von SVHU-Trainer Christian Gosch um 16.30 Uhr beim punktlosen Liga-Schlusslicht SV Werder Bremen II an. Im Gegensatz zu den SVHU-Damen haben die Bremerinnen noch kein Punktspiel in diesem Jahr bestritten. Corona machte den Grün-Weißen einen Strich durch die Rechnung.

„Losgelöst von unseren personellen Herausforderungen wollen wir in Bremen gewinnen und beide Punkte mitnehmen“, sagt SVHU-Coach Gosch. „Von der Tabellenkonstellation ist es ein Pflichtsieg. Vom Kopf her könnte es aber schwerer werden.“

Bei der Zweitligareserve des SV Werder wird der A-Lizenzinhaber und Berufsschullehrer wieder auf einige Spielerinnen verzichten müssen. Caroline Rodewald (Schienbein), Nele Mönnich (Knie), Tarja Pauschert (Hand), Lisa Prante (Knie), Emilie Wolf (Schulter) und Maya Grau (krank) stehen nicht zur Verfügung.

„Wir haben uns daran gewöhnt, dass uns viele Spielerinnen fehlen“, erklärt Gosch. „Aber irgendwann müssen sie zurückkommen. Caroline Rodewald werden wir wegen ihrer Schienbeinprobleme weiter schonen, Tarja Pauschert sehen wir vielleicht bereits im Februar wieder am Ball. Maya Grau ist noch krank. Die anderen drei werden wir erstmal nicht auf dem Spielfeld sehen. Uns bleiben für die Partie acht Feldspielerinnen. Hannah Wulff aus der zweiten Mannschaft könnte uns verstärken.“

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Henstedt-Ulzburgerinnen, die mit 40:16 der jungen Bremer Mannschaft klar die Grenzen aufgezeigt hatten.