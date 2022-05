In der Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga verlor der TSV Altenholz sein letztes Heimspiel gegen den TuS Vinnhorst vor 320 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle mit 21:26 (11:12). Simon Seebeck (8/3 Tore) und Malte Voigt (6/2) trafen für die Wölfe am häufigsten.