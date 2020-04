Die Zeichen in der Handball-Bundesliga stehen in der Coronakrise vor der Vereins-Abstimmung auf Abbruch. Dennoch ist eine Fortsetzung noch nicht vom Tisch. Dafür gibt es mehrere Szenarien. Wie der Sportinformationsdienst berichtet auch eines, das ein Turbo-Finale aller Teams an einem Ort vorsieht.