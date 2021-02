Flensburg

Der Abflug der SG Flensburg-Handewitt ins ungarische Szeged konnte noch rechtzeitig annulliert werden: Wegen eines positiven Corona-Tests bei Gegner Pick Szeged war das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel in der Handball-Champions-League abgesagt worden. Der Bundesliga-Spitzenreiter blieb am Boden.

Doch auch ohne Flugreise hielt das Wochenende für die Handballer ausreichend Turbulenzen bereit, so dass die Spielabsage fast in den Hintergrund rückte.

Am späten Sonnabendabend hatte Pick Szeged über einen positiven Corona-Fall im Betreuerteam informiert. Die Europäische Handballföderation (EHF) setzte die Partie kurz darauf ab. Glück für die Flensburger: Hin- und Rückreise waren erst am Spieltag geplant, der Charterflug nach Ungarn wurde gecancelt.

Die Begegnung, die Sonntag um 18 Uhr angepfiffen werden sollte, war ursprünglich im Oktober angesetzt. Schon damals hatte der Tabellenvierte der Gruppe A drei Corona-Fälle zu beklagen.

Gemäß dem „Verursacherprinzip“ sollte die Partie nach der erneuten Absage für den Bundesliga-Spitzenreiter gewertet werden.

Am Freitag: Zwei Flensburger Niederlagen am grünen Tisch

Damit kennen sie sich nun in Flensburg aus. Am Freitag, zum Start ins Wochenende, hatte die SG vier Punkte am grünen Tisch verloren. Die abgesagten Gruppenspiele gegen Vardar Skopje und den FC Porto – beide wegen der Quarantäne- und Einreisebestimmungen in Deutschland verschoben – waren jeweils mit 0:2 Punkten und 0:10 Toren gegen die SG gewertet worden, weil die Spiele wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht mehr nachgeholt werden können.

Am Sonnabend hatten die Flensburger Verantwortlichen scharfe Kritik am Vorgehen der EHF geübt. „Ich bin unglaublich sauer und enttäuscht, dass wir ohne interne Vorabinformation über eine Pressemitteilung über die Wertung der ausgefallenen Spiele informiert wurden“, monierte Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

EHF weist Beschwerden aus Flensburg zurück

Besonders sauer stieß dem Klub auf, dass das ebenfalls aufgrund von Quarantäne-Bestimmungen abgesagte Heimspiel von Paris Saint-Germain gegen Vardar Skopje in der Gruppe A mit 1:1 Punkten und 5:5 Toren statt einer Niederlage für die Franzosen gewertet wurde.

So sagte Flensburg-Cheftrainer Maik Machulla: „Sicherlich ist eine faire Lösung in Anbetracht der aktuellen Situation schwierig, aber so unterschiedlich zu bewerten ist für mich ein Skandal. Die jetzige Entscheidung ist für mich so nicht tragbar.“

Die EHF wies die Beschwerden aus Flensburg wenige Stunden später zurück. Die Klubs seien über die Regelung bereits am 12. Februar sowie vor Veröffentlichung der EHF-Entscheidung am Freitag informiert worden, teilte der Verband mit. Man habe die SG Flensburg-Handewitt aufgefordert, die Aussagen ihrer Vereinsvertreter öffentlich zu korrigieren.

"Technische Probleme" bei SG Flensburg-Handewitt

Am Sonntagnachmittag folgte die Korrektur. Tatsächlich wurde alle Champions-League-Vereine vorab informiert, dass eine entsprechende Pressemitteilung der Bewertung der ausgefallenen Gruppenspiele am Freitag veröffentlicht werden sollte, teilte der Klub mit. Aber: „Aufgrund technischer Probleme ist diese Nachricht nicht bei der Geschäftsführung der SG angekommen.“

Geschäftsführer Schmäschke räumte ein: „Die Wortwahl von mir und unserem Chefcoach Maik Machulla ist in Kenntnis des heutigen Sachstandes in einigen Bemerkungen unserer Pressemitteilung vom Freitag in der Form sicherlich zu scharf gewesen.“ Dennoch sei ein engerer Dialog zwischen der EHF und Vereinen in Zukunft wünschenswert.