Mönkeberg

Das ging schnell. Nur wenige Tage nach dem 17:30-Auswärtsdebakel beim SV Henstedt-Ulzburg hat der Frauen-Handballdrittligist HSG Mönkeberg-Schönkirchen Trainer Jörg Becker von seinen Aufgaben entbunden. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt“, betonen sowohl Becker als auch HSG-Drittliga-Projektmanager, Ole Jäger.

Jörg Becker stieg 2020 mit Mö-Schö in die dritte Liga auf

„Die Chemie zwischen Team und Trainer stimmte offensichtlich nicht mehr. Ohne Corona und die folgende Pause wäre es wohl nicht zum Bruch gekommen“, erklärt Jäger. Der B-Lizenzinhaber Becker war seit Juli 2019 Chefcoach der Mö-Schö-Frauen und führte sie 2020 von der Oberliga in die Dritte Liga. In der Saison 2020/21 bestritt die HSG lediglich zwei Drittligaspiele, bevor die Saison abgebrochen wurde. Nach dem dritten Drittligaspiel unter seiner Ägide ist die Becker-Ära am Ostufer bereits beendet.

Co-Trainerin Gisa Klaunig übernimmt vorerst

Beim Heimspielauftakt am Sonnabend um 17.30 Uhr (Albert-Zimperich-Halle in Schönkirchen) gegen den SC Alstertal-Langenhorn wird Beckers Co-Trainerin Gisa Klaunig die Verantwortung auf der Trainerbank tragen. Die HVSH-Auswahltrainerin und Co-Trainerin der weiblichen U 19-Nationalmannschaft gab vorerst ihre Zusage für die kommenden zwei Spiele. Ob die 28-jährige B-Lizenzinhaberin langfristig das Traineramt übernimmt, ist indes fraglich. „Das wäre unsere Wunschlösung. Wir wissen aber auch um Gisas Aufgaben bei den Verbänden. Jetzt warten wir einfach mal ab und lenken den Fokus auf den Sport“, sagt Jäger.