Mönkeberg

Zwei Spiele, zwei Siege – die Erfolgsbilanz der Co-Trainerin Gisa Klaunig als Interimstrainerin bei den Handballfrauen des Drittligisten HSG Mönkeberg-Schönkirchen nach der Trennung von Jörg Becker ließ keinerlei Zweifel an ihrem Trainerstil aufkommen. „Wir wollen sie gerne in der Verantwortung halten. Das ist auch der Wunsch des Teams gewesen. Doch wir müssen aber auch Gisas Verpflichtungen bei den Verbänden Rechnung tragen, so dass sie bei Abwesenheit gut vertreten wird“, sagt „Möschö“-Drittliga-Projektleiter, Ole Jäger. Zur Erklärung: Die 28-jährige Ex-Bundesligaspielerin Klaunig (HSG Blomberg-Lippe) steht beim Deutschen Handballbund (DHB) als Co-Trainerin der U 19-Juniorinnen sowie als Auswahltrainerin beim Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) unter Vertrag.

Andreas Juhra bleibt gleichzeitig Trainer der Oberliga-Frauen des ATSV Stockelsdorf

Gemeinsam mit der B-Lizenzinhaberin bastelte Jäger an einer Lösung, die Klaunig in der Chefrolle beließ. Es gelang ein Trainercoup: A-Lizenzinhaber Andreas Juhra kommt zur HSG Mönkeberg-Schönkirchen, trainiert zudem weiterhin auch die Oberliga-Frauen des ATSV Stockelsdorf. „Mit diesem Weg ist allen geholfen. Gisa ist die klare Nummer eins. Sie trifft die Entscheidungen, gibt die Richtung vor. Ich bin ein bis zwei Mal die Woche beim Training und beim Spiel dabei und vertrete Gisa ansonsten, wenn sie nicht vor Ort sein kann “, sagt Juhra, der Klaunig einst als junge Spielerin beim Zweitligisten TSV Travemünde an den Frauen-Handball heranführte. Beim Derby am Freitagabend (19 Uhr) bei seinem Ex-Klub TSV Wattenbek wird Juhra indes noch nicht auf der Bank sitzen. Der 45-Jährige weilt ab Donnerstag im Urlaub.