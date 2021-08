Henstedt-Ulzburg

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg zeigten sich im zweiten Testspiel deutlich verbessert. Nach der 27:28-Niederlage gegen den Oberligisten SG Todesfelde/ Leezen besiegte das Team von SVHU-Trainer Christian Gosch Drittliga-Neuling TSV Altenholz mit 30:21 (14:9). „Zwischen beiden Spielen lagen Welten, ich bin zufrieden“, sagte Gosch. „Entscheidend war die gute Abwehrarbeit. Das hat uns geholfen, schnelle Angriffe zu laufen.“

Carina Büchel bestens aufgelegt

Die ersten Minuten waren von hohem Tempo. Im Run-and-Gun-Modus liefen die Henstedt-Ulzburgerinnen einen schnellen Angriff nach dem anderen und zogen auf 7:2 davon. Weil der SVHU plötzlich seine Chancen vergab, glich Altenholz zum 8:8 aus. Mit einem 6:1-Lauf setzten sich die Gosch-Schützlinge auf 14:9 ab. Bestens aufgelegt in den ersten 30 Minuten war Rechtaußen Carina Büchel. Von ihren Mitspielerinnen glänzend in Szene gesetzt, erzielte die 23-jährige Linkshänderin sechs Treffer.

Lesen Sie auch Großverein SV Henstedt-Ulzburg gibt sein Sportland auf

Neuzugänge fügen sich gut ein

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich die Partie über 17:10 und 19:15 zum 30:21-Endstand. Wichtige Erkenntnis für Trainer Gosch: Nach dem Weggang von Jana Grützner zum TSV Wattenbek könnte sich in der Abwehr Tara Schumacher zur neuen Mittelblock-Partnerin von Anika Jordt entwickeln. Die beiden Neuen, Carina Wulff auf Linksaußen und Torhüterin Sophia Kohn, fügten sich zudem gut in das SVHU-Spiel ein.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwoch, 18. August, testen die Henstedt-Ulzburgerinnen erneut. Dann kommt Oberliga-Aufsteiger Slesvig IF in der Sporthalle am Alstergymnasium.

Tore SV Henstedt-Ulzburg: Carina Büchel (6), Tara Schumacher (6),Annika Jordt (3), Jule Meisner (3), Lina Röttger (2), Tarja Pauschert (2), Caroline Rodewald (2), Carina Wulff (2), Lara Haarbrücker (1), Emilie Wolf (1),Hannah Wulf (1).