Flensburg

Drittes Spiel, dritter Sieg! Doch die Wölfe mögen’s weiterhin spannend: Erst mit der Schlusssirene traf Tommy Fängler für den TSV Altenholz im Landesderby der dritten Handballliga bei DHK Flensborg zum 26:25 (12:13). Vor 250 Zuschauern in der Idraetshallen Flensborg steuerte Linksaußen Malte Voigt zudem als treffsicherster Altenholzer sechs Tore bei.

André Lohrbach spricht von Arbeitssieg

„Wir hatten es in der Hand, das Spiel frühzeitiger zu entscheiden. Wir bremsen uns durch die Vielzahl an technischen Fehler im Angriff jedoch selbst aus. Spannung bis in die Schlusssekunde benötige ich nicht jede Woche“, atmete TSVA-Coach André Lohrbach nach dem „Arbeitssieg“ durch. Anders als in den zwei Spielen zuvor setzte Lohrbach beim Aufsteiger aus Flensburg auf eine 5:1-Abwehr, um das Zusammenspiel zwischen DHK-Spielmacher Tjark Desler und dem Ex-Altenholzer Marcel Möller am Kreis zu unterbinden. Der Schachzug ging auf.

Wölfe vergeben zwölf freie Würfe und gewinnen

Hinter der aggressiven Abwehr erwischte Thore Jöhnck mit 14 Paraden und einen gehaltenen Siebenmeter einen Sahnetag. Allein im Angriff hakte es gewaltig. Zwölf freie Würfe vergaben die Wölfe. Dazu gesellten sich technische Fehler im zweistelligen Bereich. „Immer, wenn wir drei Tore vor waren, schlug der Fehlerteufel zu“, monierte Lohrbach. Flensburgs Möller glich in der Schlussminute zum 25:25 aus, ehe Fängler die Wölfe mit dem Buzzer-Beater zum 26:25 jubeln ließ.

TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck – Fängler 3, Seebeck 3, Holletzek, Meereis 4, Nielsen 5, Noack, Bergemann 3, Dibbert, Ciudad 1, Voigt 6/1, Nicolaisen, Schmidt, Abelmann-Brockmann 1/1, J. Haack.