Exakt 161 Tage Wettkampfpause liegen hinter dem Handball-Drittligisten TSV Altenholz, wenn am Sonnabend um 18 Uhr das Liga-Cup-Duell mit dem TV Cloppenburg in der Edgar-Meschkat-Halle angepfiffen wird. Die Geisterspielpremiere der Wölfe wird via Livestream auf sportdeutschland.tv übertragen.