Wattenbek

Sie kam, sah und hielt: Nach 44 Minuten löste Wattenbeks Merle Reese die keineswegs schwache Beke Ketelhut (10 Paraden) im Heimspiel des TSV gegen den VfL Oldenburg II am Sonnabend zwischen den Pfosten ab. Der zeitweilige Sechs-Tore-Vorsprung der Peitschen war auf 19:18 zusammengeschmolzen. Der Impuls kam an. Die 20-jährige Torhüterin vernagelte ihren Kasten, parierte gleich die ersten vier Würfe und kam schlussendlich auf neun Paraden. Der erste Heimsieg in der noch jungen Handball-Drittligasaison der Frauen wurde eingetütet: Der TSV Wattenbek schlug die Oldenburgerinnen mit 29:26 (15:11).

Mette Bech fällt nach Kreuzbandriss für Monate aus

Peitschen-Coach Mannhard Bech war in der Partie zum Improvisieren gezwungen. Tochter Mette Bech fällt nach ihrem Kreuzbandriss noch Monate aus. Doch auch die Rückraum-Shooterinnen Maxie Bech und Raphaela Steffek schleppten sich mit schmerzhaften Blessuren auf das Spielfeld. Linkshänderin Steffek stand mit einer Achillessehnenreizung nur für Minuteneinsätze zur Verfügung. Dafür feierte Svenja Pahl, die im Sommer ihre Karriere beendet hatte, ein Blitzcomeback.

Die 6:0-Formation der Peitschen kam nach ausgeglichener Startphase (6:6/15.) auf Touren. Jana Grützner und Maxie Bech verrichteten im Mittelblock Schwerstarbeit. Keeperin Ketelhut parierte zudem zwei freie Würfe. Mit einem 5:0-Lauf konnten sich die Wattenbekerinnen auf 13:7 (26.) absetzen. Bärenstark: Maxie Bech, die immer wieder die Verantwortung übernahm, als das passive Spiel drohte. „Wir haben immer wieder Phasen im Spiel, wo wir Top-Drittliga-Niveau abrufen. Und dann kommen fünf Minuten, die maximal fünftklassig sind. Mit der Inkonstanz werden wir noch ein paar Wochen leben müssen“, ordnete Trainer Bech die Leistungsschwankungen der Peitschen ein.

Joker-Torfrau Merle Reese sticht

Nach der Halbzeit (15:11) leistete sich Wattenbek zunehmend technische Fehler. Unvorbereitete Würfe und Fehlpässe mündeten letztlich in Zeitstrafen, weil die Abwehr die erste und zweite Welle der Oldenburgerinnen nur mit Fouls stoppen konnte. In doppelter Überzahl verkürzte die Bundesligareserve aus Niedersachsen auf 17:18 (41.). Das Spiel drohte zu kippen. Mannhard Bech zog den Joker aus dem Ärmel, brachte Reese für Ketelhut und hatte urplötzlich wieder alle Trümpfe in der Hand, weil Reese einfach nicht zu überwinden war. Binnen Minuten zogen die Peitschen zum letztlich ungefährdeten 29:26-Sieg davon.