Ungarn/Slowakei

Vom 13. bis 30. Januar 2022 wird in Ungarn und der Slowakei der nächste Handball-Europameister ausgespielt. Mannschaften aus 24 Ländern haben sich für die 15. Auflage der Handball-EM qualifiziert.

Die deutsche Mannschaft, die als Außenseiter ins Turnier startet, bekommt es in der Gruppe D mit Belarus, Österreich und Polen zu tun. Deutschland trägt seine Vorrundenspiele (live im Ticker bei KN-online) und im Falle des Weiterkommens auch die Hauptrundenspiele in Bratislava aus.

An welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit spielt Deutschland? Wann beginnen die Hauptrunde? Der Spielplan mit allen Partien und aktualisierten Ergebnissen in der Übersicht:

Vorrunde der Handball-EM 2022

Gruppe A

13. Januar, 18:00 Uhr: Slowenien – Nordmazedonien 27:25 (13:10)

13. Januar, 20:30 Uhr: Dänemark – Montenegro 30:21 (18:10)

15. Januar, 18:00 Uhr: Nordmazedonien – Montenegro 24:28 (16:17)

15. Januar, 20:30 Uhr: Slowenien – Dänemark 23:34 (14:16)

17. Januar, 18:00 Uhr: Montenegro – Slowenien 33:32 (16:19)

17. Januar, 20:30 Uhr: Nordmazedonien – Dänemark 21:31 (11:15)

Tabelle: Gruppe A / Handball-EM 2022 HUN/SVK

1. Dänemark, Tore: 95:65, Diff. 30, Pkt. 6

2. Montenegro, 82:86, -4, 4

3. Slowenien, 82:92, -10, 2

4. Nordmadzedonien, 70:86, -16, 0

Gruppe B

13. Januar, 20:30 Uhr: Ungarn – Niederlande 28:31 (10:13)

14. Januar, 20:30 Uhr: Portugal – Island 24:28 (10:14)

16. Januar, 18:00 Uhr: Portugal – Ungarn 30:31 (15:14)

16. Januar, 20:30 Uhr: Island – Niederlande 29:28 (15:13)

18. Januar, 18:00 Uhr: Island – Ungarn 31:30 (17:17)

18. Januar, 20:30 Uhr: Niederlande – Portugal 32:31 (17:13)

Tabelle: Gruppe B / Handball-EM 2022 HUN/SVK

1. Island, Tore 88:82, Diff. 6, Pkt. 6

2. Niederlande, 91:88, 3, 4

3. Ungarn, 89:92, -3, 2

4. Portugal, 85:91, –6, 0

Gruppe C

13. Januar, 18:00 Uhr: Serbien – Ukraine 31:23 (17:11)

13. Januar, 20:30 Uhr: Kroatien – Frankreich 22:27 (11:13)

15. Januar, 18:00 Uhr: Frankreich – Ukraine 36:23 (17:11)

15. Januar, 20:30 Uhr: Kroatien – Serbien 23:20 (11:9)

17. Januar, 18:00 Uhr: Ukraine – Kroatien 25:38 (13:18)

17. Januar, 20:30 Uhr: Frankreich – Serbien 29:25 (16:7)

Tabelle: Gruppe C / Handball-EM 2022 HUN/SVK

1. Frankreich, Tore 92:70, Diff. 22, Pkt. 6

2. Kroatien, 83:72, 11, 4

3. Serbien, 76:75, 1, 2

4. Ukraine, 71:105, -34, 0

Gruppe D – mit Deutschland

14. Januar, 18:00 Uhr: Deutschland – Belarus 33:29 (17:18)

14. Januar, 20:30 Uhr: Österreich – Polen 31:36 (14:17)

16. Januar, 18:00 Uhr: Deutschland – Österreich 34:29 (15:16)

16. Januar, 20:30 Uhr: Belarus – Polen 20:29 (11:14)

18. Januar, 18:00 Uhr: Polen – Deutschland 23:30 (12:15)

18. Januar, 20:30 Uhr: Belarus – Österreich 29:26 (16:16)

Tabelle: Gruppe D / Handball-EM 2022 HUN/SVK

1. Deutschland, Tore 97:81, Diff. 16, Pkt. 6

2. Polen, 88:81, 7, 4

3. Belarus, 78:88, -10, 2

4. Österreich, 96:99, – 3, 0

Gruppe E

13. Januar, 18:00 Uhr: Spanien – Tschechien 28:26 (14:11)

13. Januar, 20:30 Uhr: Schweden – Bosnien-Herzegowina 30:18 (17:11)

15. Januar, 18:00 Uhr: Tschechien – Bosnien-Herzegowina 27:19 (12:9)

15. Januar, 20:30 Uhr: Spanien – Schweden 32:28 (17:14)

17. Januar, 18:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Spanien 24:28 (14:12)

17. Januar, 20:30 Uhr: Tschechien – Schweden 27:27 (11:12)

Tabelle: Gruppe E / Handball-EM 2022 HUN/SVK

1. Spanien, Tore 88:78, Diff. 10, Pkt. 6

2. Schweden, 85:77, 8, 3

3. Tschechien, 80:47, 6, 3

4. Bosnien-Herzegowina, 61:85, -24, 0

Gruppe F

13. Januar, 18:00 Uhr: Russland – Litauen 29:27 (14:9)

13. Januar, 20:30 Uhr: Norwegen – Slowakei 35:25 (15:11)

15. Januar, 18:00 Uhr: Slowakei – Litauen 31:26 (15:8)

15. Januar, 20:30 Uhr: Norwegen – Russland 22:23 (12:14)

17. Januar, 18:00 Uhr: Slowakei – Russland 27:36 (9:19)

17. Januar, 20:30 Uhr: Litauen – Norwegen 29:35 (16:16)

Tabelle: Gruppe F / Handball-EM 2022 HUN/SVK

1. Russland, Tore 88:76, Diff. 12, Pkt. 6

2. Norwegen, 92:77, 15, 4

3. Slowakei, 83:97, -14, 2

4. Litauen, 82:95, –13, 0

Hauptrunde der Handball-EM 2022

Gruppe 1

20. Januar, 15.30 Uhr: Montenegro – Kroatien

20. Januar, 18 Uhr: Frankreich – Niederlande

20. Januar, 20.30 Uhr: Dänemark – Island

22. Januar, 15.30 Uhr: Montenegro – Niederlande

22. Januar, 18 Uhr: Frankreich – Island

22. Januar, 20.30 Uhr: Dänemark – Kroatien

24. Januar 15.30 Uhr: Island – Kroatien

24. Januar, 18 Uhr: Dänemark –Niederlande

24. Januar, 20.30 Uhr: Montenegro – Frankreich

26. Januar, 15.30 Uhr: Montenegro – Island

26. Januar, 18 Uhr: Niederlande – Kroatien

26. Januar, 20.30 Uhr: Dänemark – Frankreich

Gruppe 2 (mit Deutschland)

20. Januar, 15.30 Uhr: Russland – Schweden

20. Januar, 18 Uhr: Deutschland – Spanien (Liveticker auf KN-online)

20. Januar, 20.30 Uhr: Polen – Norwegen

21. Januar, 15.30 Uhr: Russland – Spanien

21. Januar, 18 Uhr: Polen – Schweden

21. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland – Norwegen (Liveticker auf KN-online)

23. Januar, 15.30 Uhr: Polen – Russland

23. Januar, 18 Uhr: Polen – Schweden

23. Januar, 20.30 Uhr: Spanien – Norwegen

25. Januar, 15.30 Uhr: Polen – Spanien

25. Januar, 18 Uhr: Deutschland – Russland (Liveticker auf KN-online)

25. Januar, 20.30 Uhr: Schweden – Norwegen

K.o.-Runde bei der Handball-Europameisterschaft 2022

Spiel um Platz 5

28. Januar, 15:30 Uhr: Dritter Gruppe 1 – Dritter Gruppe 2

Handball-EM 2022: Halbfinale

28. Januar, 18:00 Uhr: Sieger Gruppe 1 – Zweiter Gruppe 2

28. Januar, 20:30 Uhr: Erster Gruppe 2 – Zweiter Gruppe 1

Spiel um Platz 3

30. Januar, 15:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Handball-EM 2022: Finale

30. Januar, 18:00 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2

Wie ist der EM-Modus?

Es gibt sechs Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die besten Zwei aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, in der in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams weitergespielt wird. Bei einem Einzug in die Hauptrunde, nehmen Teams die gegen den Vorrundengegner erzielten Punkte, der ebenfalls in die Hauptrunde einzieht mit. Es kommt also zu keinem weiteren direkten Duell. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten jeder Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale. Die beiden Drittplatzierten bestreiten das Spiel um Platz fünf.

Wo kann man die EM-Spiele sehen?

Alle deutschen Auftritte werden im Fernsehen bei ARD und ZDF sowie beim Internetanbieter „sportdeutschland.tv“ gezeigt. Der Online-Sportsender überträgt alle Partien der Endrunde – allerdings gegen eine Gebühr von zwölf Euro. Ohne zusätzliche Bezahlung gibt es neben den deutschen Spielen bis zu 18 weitere Begegnungen bei Eurosport zu sehen.