Das längste Halbfinale der EM-Geschichte und am Ende 16.573 Fans in Ekstase: Kroatien hat sich nach zwei Verlängerungen mit 29:28 (12:10, 23:23) gegen Norwegen ins Finale gekämpft. Domagoj Duvnjak vom THW Kiel war nicht zu stoppen. Gegner am Sonntag ist Titelverteidiger Spanien.