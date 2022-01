Großwallstadt

Mit neun Neulingen startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft am 14. Januar in die Handball-Europameisterschaft. Obwohl Bundestrainer Alfred Gislason mit der bisherigen Vorbereitung sportlich zufrieden ist, sorgt das Coronavirus für Unruhe.

Am Dienstag sagte der serbische Handballverband die beiden für Freitag und Sonntag geplanten Testspiele wegen Positiv-Tests bei einigen Spielern und Betreuern ab. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, gegen eine andere Nationalmannschaft antreten zu können, und gehen davon aus, dass das gelingt“, sagte DHB-Vorstand Mark Schober. Man spreche mit verschiedenen Verbänden, von denen einigen Ähnliches widerfahren ist. So steht zum Beispiel Frankreich nach Corona-Fällen bei Testgegner Ägypten ebenfalls noch ohne Sparringspartner da.

„Das ist natürlich extrem schade“, sagte Gislason mit Blick auf die Absage. „Ich hoffe darauf, dass die Situation geklärt wird, wir einfach gegen eine andere Mannschaft antreten und die Vorbereitung genauso weitergeht wie geplant.“

Deutsche Nationalspieler haben strenge Hygieneauflagen

Damit in den eigenen Reihen keine Corona-Fälle auftreten, fährt der Deutsche Handballbund (DHB) in den eigenen Reihen die höchste Sicherheitsstufe. So waren die Spieler angehalten, Silvester nur im kleinsten Kreis zu feiern, und bewohnen im Vorbereitungshotel in Großwallstadt anders als sonst üblich allesamt Einzelzimmer. Zudem bewegen sie sich im Gebäude mit Masken. Seit Beginn der Vorbereitung am 1. Januar gab es zwei PCR-Testrunden und tägliche Schnelltests – bisher alle negativ. „Das geht kaum noch zu verschärfen, und ich halte das auch nicht für notwendig“, sagt Sportvorstand Axel Kromer.

Die Pandemie-Unwägbarkeiten versucht Gislason weitgehend auszublenden. „Wir können nichts anderes machen, als bei uns selbst aufzupassen, uns an Regeln zu halten und zu hoffen, dass alle anderen das auch tun“, sagte der Isländer, der am Dienstag den dritten Trainingstag mit der jungen Mannschaft um Neu-Kapitän Johannes Golla absolvierte.

„Es gibt Phasen im Training, da läuft es überragend. Und welche, in denen Chaos ausbricht. Aber das ist nach so kurzer Zeit normal“, sagte er. Weil Kreisläufer Jannik Kohlbacher mit Adduktorenproblemen fehlt, hat Gislason derzeit 18 Spieler zur Verfügung – und plant vorerst, keinen Ersatz einzubestellen. „Wir werden sehen, ob Jannik nach EM-Beginn zu uns stoßen kann“, sagt er.

Wolff hat im Tor die Nase vorn

Von seinen jungen Turnier-Debütanten zeigt sich der 62-Jährige überzeugt. Julian Köster (VfL Gummersbach) besteche in der Abwehr neben dem erprobten Innenblock aus Patrick Wiencek und Johannes Golla durch Vielseitigkeit, Luca Witzke mache seine Sache auf der Mittelposition als Backup für Stamm-Regisseur Philipp Weber „sehr gut“, die Außenspieler Lukas Mertens und Lukas Zerbe „bestätigen ihre Leistung aus der Liga in jedem Training“ und auch die älteren Debütanten Djibril M’Bengue und Christoph Steinert „könnten ganz wichtig werden, weil sie in Angriff und Abwehr gleich stark sind“.

Im Torhüter-Trio habe Routinier Andreas Wolff gegenüber Till Klimpke und Joel Birlehm einen kleinen Vorteil im Kampf um die Position der Nummer eins. „Er ist der Erfahrenste. Und viele seiner Mitspieler aus Kielce sind unsere Gegner im Gruppenspiel gegen Polen.“

Die Rollen zwischen Routiniers und Rookies scheinen gut eine Woche vor EM-Beginn also klar verteilt. Nun geht es für die Mannschaft, die sich nach zahlreichen Rücktritten erfahrener Spieler im Anschluss an die Olympischen Spiele im Umbruch befindet, darum, gemeinsam Spielpraxis zu sammeln. Umso wichtiger sind die Testspiele – gegen welchen Gegner auch immer. „Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die ersten Spiele auf internationalem Niveau einen unglaublich weiterbringen“, sagt Golla, selbst erst 24 Jahre alt, aber mit der SG Flensburg-Handewitt Stammgast in der Champions League. Deshalb liefen bei den Verantwortlichen am Dienstag die Telefone heiß. Am Mittwochvormittag soll ein Ersatzgegner verkündet werden.