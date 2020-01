Frankreich raus, Österreich fast weiter

Trondheim/Wien

In einem hart umkämpften Spiel übernahm Sander Sagosen in der spannenden Schlussphase die Verantwortung, traf drei Minuten vor Schluss zur entscheidenden Drei-Tore-Führung für die Gastgeber. Frankreich schied durch den Sieg der Norweger, zu dem auch THW-Rückraumspieler Harald Reinkind vier Tore beisteuerte, erstmals seit 1998 bereits nach der Vorrunde aus einer Europameisterschaft aus.

Vranjes und Slowenien schocken Schweden

Einen ähnlichen Schock wie das deutsche Team am Sonnabend gegen Spanien erlebten die Schweden in ihrem zweiten Spiel in Göteborg, das sie mit 19:21 (9:10) gegen Slowenien verloren. In der von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägten Partie liefen die Co-Gastgeber stets einer Ein- oder Zwei-Tore-Führung der Slowenen hinterher. Vor allem im Angriff taten die Blau-Gelben sich schwer, fand nie ins Konter-Spiel gegen die vom schwedischen Trainer Ljubomir Vranjes taktisch gut eingestellten Slowenen.

THW-Schwede Lukas Nilsson sorgte mit seiner Einwechslung Mitte der ersten Halbzeit vorübergehend für mehr Dynamik im schwedischen Rückraum, erzielte zwei Tore. Bester schwedischer Torschütze war Kapitän Jim Gottfrindsson mit fünf Treffern. Auf Seiten der Slowenen dominierte Spielmacher Dean Bombac die Partie. Erst in der Schlussphase griff THW-Regisseur Miha Zarabec kurz ins Spiel ein, konnte aber keine Akzente setzen. Um sicher in die Hauptrunde einzuziehen, braucht Slowenien am letzten Vorrundenspieltag gegen die Schweiz einen weiteren Punkt. Schweden muss gegen die bislang sieglosen Polen gewinnen.

Bilyk trifft und trifft für Österreich

In Wien ging am Sonntagabend die Bilyk-Party weiter. Der 23-jährige Halbrechte vom THW Kiel erwies sich auch im zweiten Spiel als absoluter Anführer der Österreicher, war beim 34:30 (18:17)-Sieg seiner Mannschaft über die Ukraine einmal mehr bester Torschütze (9 Treffer). Mit inzwischen vier Punkten auf dem Konto reicht den Österreichern im letzten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien eine Niederlage mit drei Toren, um dennoch in die Hauptrunde einzuziehen.

Die Chance aufs Weiterkommen wahrte am Sonntag auch Pavel Horak mit den Tschechen. Sie besiegten Nordmazedonien mit 27:25 (9:11). Der Kieler Abwehrspezialist Horak war mit zwei Toren daran beteiligt, dass die Tschechen ihren Pausenrückstand drehen konnten.

Dänen mit Auftakt-Pleite gegen Island

Wenig zu jubeln hatten bereits am Sonnabend Niklas und Magnus Landin mit den Dänen. THW-Linksaußen Magnus war bei der überraschenden 31:30 (15:15)-Niederlage wegen seiner Zehverletzung nicht im Kader und wird voraussichtlich auch im nächsten Spiel gegen Ungarn fehlen. Torhüter Niklas Landin wurde nach einer überstandenen Magenverstimmung zwar nach einer Viertelstunde eingewechselt, kassierte aber in der 43. Minute die Rote Karte, nachdem er Olafur Andres Gudmundsson bei einem Gegenstoß außerhalb des Torraums berührt hatte. Der ehemalige Kieler Aron Palmarsson führte Island indes mit zehn Treffern zu einer hervorragenden Ausgangslage für den Hauptrunden-Einzug. Dänemark steht nun am Montag gegen Ungarn, das zuvor Russland geschlagen hatte, unter Zugzwang.

Duvnjak und Kroatien weiter

Leichtes Spiel hatten die Kroaten um THW-Kapitän Domagoj Duvnjak in Graz mit Weißrussland. Bereits zur Pause führten sie mit 15:10, gewannen schließlich mit 31:23. Duvnjak erzielte vier Tore in der ersten Halbzeit und wurde nach Wiederanpfiff geschont. Durch den Sieg Montenegros gegen Serbien in der Gruppe A sind die Kroaten, die am Montag auf die bisher sieglosen Serben treffen, bereits für die Hauptrunde qualifiziert.

