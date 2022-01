Budapest

Zunächst sah es so aus, als könnten die Isländer nach ihrem überraschenden Acht-Tore-Sieg über Frankreich trotz ihrer coronabedingt fehlenden Schlüsselspieler Aron Palmarsson, Gisli Kristjánsson und Björkvin Pall Gustavsson auch Kroatien die Stirn bieten.

Doch nach einer von den Torhütern dominierten Startphase und einer isländischen 10:5-Führung (24.), scheiterten Omar Ingi Magnusson und Co. immer häufiger an Kroatiens Keeper Ivan Pesic (15 Paraden). Angeführt vom Hannoveraner Tin Lucin (6 Tore) drehten die bereits ausgeschiedenen Kroaten, die das Turnier ohne ihnen Kapitän Domagoj Duvnjak vom THW Kiel (Rückenprobleme) bestritten, den Spielstand in 20:15 (47.).

Dänemark fehlt ein Sieg zum Halbfinale

Auch eine über achtminütige Torflaute der Kroaten konnte Island trotz des 21:21-Ausgleichs in der 54. Minute nicht für den Siegtreffer nutzten – diesen erzielte schließlich Ante Gadza für Kroatien. Island muss in der Hauptrundengruppe 1 damit auf Patzer von Dänemark und Frankreich hoffen, um noch ins Halbfinale einziehen zu können.

Die Dänen mit den Brüdern Niklas und Magnus Landin treffen ab 18 Uhr auf die Niederlande und können mit einem Sieg als bisher einziges Team ohne Punktverlust den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt machen. Frankreich trifft um 20.30 Uhr auf Montenegro und braucht im Rennen ums Halbfinale ebenfalls einen Sieg.

Schweden vor „Viertelfinale“ gegen Nachbarn mit neuen Corona-Fällen

In der deutschen Gruppe droht die Corona-Lotterie vor dem „Viertelfinale“ zwischen Schweden und Norwegen am letzten Gruppenspieltag in den Kampf um die Halbfinal-Plätze einzugreifen. Einen Sieg von Titelverteidiger Spanien über Außenseiter Polen vorausgesetzt, spielen die skandinavischen Nachbarn am Dienstagabend (20.30 Uhr) um den zweiten Platz hinter den Iberern.

Während Norwegen das einzige Team ist, das sowohl Vorbereitung als auch Schlussrunde ohne einen einzigen Corona-Fall überstand, verzeichnete Rekord-Europameister Schweden nach dem 25:21-Sieg über das am stärksten betroffene Deutschland am Montag zwei neue Infektionen: Mit Torhüter Andreas Palicka und Regisseur Felix Claar erwischte es zwei Schlüsselspieler. In Isolation befinden sich zudem seit einer Woche die beiden Rechtsaußen Daniel Pettersson (SC Magdeburg) und Niclas Ekberg vom THW Kiel.