Am Freitag geht’s los: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet in die Europameisterschaft. Grund genug für KN-Sportredakteur Tamo Schwarz, auch mit seiner täglichen EM-Kolumne „Briefe aus Bratislava“ zu beginnen. Im ersten Teil geht es um den Sehnsuchtsort Wien. Da war doch was?!