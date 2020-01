Tag 5: Die Sache mit dem Durchbruch

Trondheim

Wir bewohnen in Norwegen Einzelzimmer. Unser Einzug in die Hauptrunde in Wien ist noch nicht gesichert. Und wir hatten zuletzt Probleme mit dem Durchbruch. Die Deutschen beispielsweise mit dem Durchbruch von Alex Dujshebaev auf ihrer linken Abwehrseite. Ich mit einem Blinddarmdurchbruch (siehe Kolumne Wegen Krankheit geschlossen).

Frisch operiert liege ich also in meinem Einzelzimmer (800 Meter entfernt vom Spektrum). Ein Privileg, das in Wien von den Prokop-Boys nur noch Kapitän Uwe Gensheimer genießen dürfte. 17 ist schließlich eine ungerade Zahl, und Gensheimers Zimmerkollege Patrick Groetzki wurde ohnehin aussortiert.

Wien ... sollte eigentlich klappen. Also gegen Lettland. Und hier im St. Olavs Hospital geben sich Ärzte, Schwestern und Pfleger wirklich alle Mühe. Vi ses!

