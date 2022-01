Bratislava

In der Gruppe D der Handball-EM trifft Deutschland auf Polen – dann geht es weiter in der Hauptrunde. Doch wie endet die Partie am 18. Januar? Wir berichten live vom Spiel.

Liveticker: Polen gegen Deutschland bei der Handball-EM

Anwurf ist um 18 Uhr.

Handball-EM 2022, Gruppe D: Weitere Termine

Belarus - Österreich: 18.1.2022, 20.30 Uhr

Wo kann man die EM-Spiele sehen?

Alle deutschen Auftritte werden im Fernsehen bei ARD und ZDF gezeigt. Ohne zusätzliche Bezahlung gibt es neben den deutschen Spielen bis zu 18 weitere Begegnungen bei Eurosport zu sehen.