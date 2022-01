23:29 Endstand.



Spanien gewinnt verdient und deutlich mit sechs Treffern gegen eine sich nie aufgebende deutsche Mannschaft, die absolut keinen Grund hat die Köpfe hängen zu lassen. Heute hat man gesehen, dass Deutschland, auch dank der vielen Corona-Infektionen und der dadurch entstanden Unruhe, an die Grenzen gestoßen ist. Während man in der ersten Halbzeit noch gut mithalten konnte, waren die Spanier im zweiten Durchgang einfach zu stark. Und wenn die Deutschen die kompaktstehende spanische Deckung mal überwunden hatten, scheiterten sie viel zu oft am klasse aufgelegten Perez de Vagas.

Der Angriff war geprägt von zu vielen technischen Fehlern, was sicherlich auch an der fehlenden Eingespieltheit liegen mag. In der Abwehr fand man bis zum Schluss keinen Zugriff auf die spanischen Kreisläufer.

Alles in allem geht der Sieg der Spanier, auch in der Höhe, absolut in Ordnung. Jetzt heißt es Mund abwischen, denn morgen geht es schon weiter gegen Norwegen, gegen die zwei Punkte wieder möglich sind.

