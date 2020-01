Luft nach oben: 34:23 gegen Niederlande

Trondheim

Das Team von Bundestrainer Christian Prokop tat sich schwer, Kapitän Uwe Gensheimer kassierte nach einem Siebenmeter-Kopftreffer früh die Rote Karte.

Nur 4057 Zuchauer in der Arena

Bis zum 10:4 nach einer Viertelstunde entwickelt sich im mit 4057 Zuschauern nicht einmal halbvollen Trondheim Spektrum ein EM-Eröffnungsspiel unter normalen Gesichtspunkten. Deutschland startet gegen den klaren Außenseiter holprig, lässt Tempospiel vermissen, gerät mit 0:2 in Rückstand, stabilisiert dann allerdings seine Abwehr und zieht von 3:3 (7.) auf 10:4 davon. Dann gerät alles ein wenig aus den Fugen, und das war es dann mit den normalen Gesichtspunkten.

Gensheimer : Rot nach Kopftreffer

Es wäre falsch, Uwe Gensheimer Absicht zu unterstellen. Aber der Kapitän des Teams des Deutschen Handballbundes ( DHB) trifft den Nordhorner Keeper Bart Ravensbergen bei seinem Siebenmeter in der 16. Minute nun einmal voll im Gesicht und kassiert demzufolge die Rote Karte. Daran gibt es auch für den 33-Jährigen selbst „nichts zu diskutieren“. Die Niederländer stellen fortan ihre Deckung auf eine 5:1-Formation mit Ephrahim Jerry an der Spitze um – und bringen das DHB-Team völlig aus dem Konzept.

Konfusion bricht sich Bahn

Ratlos, wie der eingewechselte Marian Michalczik in den Block wirft (22.), später ungestüm ein Stürmerfoul begeht (23.). Das Team „ Oranje“ schließt auf (12:11/24.) und bringt Andreas Wolff mit dem 13:15-Treffer vor der Pause zur Weißglut. Alles nur noch konfus: Kai Häfner muss nach einem Wechselfehler für zwei Minuten auf die Strafbank (35.), Timo Kastening, der jetzt die Rechtsaußen-Bahn beackert, trifft mit einem Aufsetzer nur die Latte (36.), Andreas Wolff bleibt wütend, entschärft einen Wurf von Supertalent Luc Steins (37.), der einen quirligen Strippenzieher à la Zarabec gibt, „eklig zu verteidigen“ ist ( Hendrik Pekeler). Immer wieder bricht Kay Smits, der in Holstebro sein Geld verdient, auf Halbrechts durch, trifft insgesamt siebenmal.

Die Konfusion bricht sich so sehr Bahn, dass sie bis auf die deutsche Bank schwappt, Bundestrainer Christian Prokop Rechtsaußen Kastening in einer Auszeit (41.) fragt: „Wie heißt du?“ Später spricht Prokop von einem Spaß: „Es war so trantütig, ich wollte ein bisschen Auflockerung reinbringen, damit die Mannschaft reagieren muss.“ So trantütig, dass DHB-Vizepräsident Bob Hanning nach dem Abpfiff davon spricht, alles habe sich „angefühlt wie bei einer B-WM“. Es passt zur Dramaturgie der Partie, dass wenig später der Endspurt beginnt. Kai Häfner glänzt Anspielen auf Jannik Kohlbacher am Kreis, diagonal auf die Außen, im Eins-gegen-Eins. Deutschland gelingt vom 22:19 (46.) bis zum 29:19 (52.) ein 7:0-Lauf.

Am Ende: "Ein Bett im Kornfeld"

Das Spiel ist entschieden, die letzte Mission heißt Selbstvertrauen tanken. Davon hat sich Andreas Wolff mit insgesamt 14 Paraden einen ganz großen Schluck gesichert, Jogi Bitter im Tor und Ersatzmann Philipp Weber dürfen auch noch ran, Debütant Patrick Zieker trifft zweimal. Und als der letzte Pfiff verklungen ist, lassen die Veranstalter Jürgen Drews anlässlich des deutschen Sieges „Ein Bett im Kornfeld“ singen. Insgesamt also: Luft nach oben allenthalben.

Alles zur Handball-EM lesen Sie hier.