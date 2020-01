Schweden will bei der Handball-EM erstmals seit 2002 wieder ein Wintermärchen erleben. Einer der Schlüsselspieler der Tre Kronor könnte Lukas Nilsson sein, der auch beim THW Kiel spielt. Er will mit den Tre Kronor spätestens in ein paar Jahren das Niveau ihrer Vorgänger aus den 1990er-Jahren erreichen.