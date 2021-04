Die deutschen Handballer haben ihre Serie in der EM-Qualifikation fortgesetzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Donnerstag mit 26:24 (15:15) in Bosnien-Herzegowina und holte damit den 19. Sieg in der EM-Quali in Serie. Bester Werfer war Marcel Schiller mit zehn Treffern.