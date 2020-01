Sie könnten die Stars von morgen sein

Nîmes

Elohim Prandi

Mehr Handball kann einem nicht in die Wiege gelegt werden: Vater Raoul Prandi spielte in der französischen Nationalmannschaft, Mutter Mézuela Servier führte die der Frauen sogar als Kapitänin an. Für den 21-jährigen Halblinken von USAM Nîmes Gard ist diese EM das erste Turnier mit der A-Nationalmannschaft, in der er für Timothey N'Guessan rückte. Mit Jugend- und Juniorennationalmannschaft räumt er seit 2016 aber jedes Jahr eine Medaille ab und gilt als nächster Shooting-Star der Franzosen. Michael Guigou, Prandis Teamkollege in Nîmes und der Nationalmannschaft, vergleicht ihn mit Daniel Narcisse. Kein Wunder, dass sich Paris St. Germain ab der kommenden Saison für drei Jahre die Dienste des 1,93-Meter-Mannes gesichert hat.

Alexander Blonz

Vor einem Jahr war der 19-jährige Norweger mit französischen Vorfahren die Überraschung im WM-Kader um Top-Star Sander Sagosen. Auf dem Weg zur Silbermedaille gab der Linksaußen sein Nationalmannschaftsdebüt, damals noch als Spieler des norwegischen Zweitligisten Viking HK. Bei der WM war Blonz auf seiner Position noch klare Nummer zwei hinter Magnus Jøndal, überzeugte bei seinen Einsätzen aber mit einer Quote von 83 Prozent. Im Sommer wechselte er für drei Jahre zum norwegischen Meister Elverum, mit dem er in der Champions League spielt.

Haukur Thrastarson

Jung, jünger, Thrastarsson. Der isländische Mittelmann aus dem Jahrgang 2001 verschiebt die bisher im Männerhandball bekannten Altersgrenzen. Mit 15 Jahren debütierte er für Selfoss in der isländischen Liga und war, als er bei der WM 2019 für den verletzten Aron Palmarsson für zwei Spiele in den Kader rückte, mit 17 Jahren der jüngste Spieler im Turnier - und der jüngste WM-Fahrer Islands aller Zeiten. Dieses Mal ist Thrastarson von Anfang an dabei, will die Chance nutzen und in Abwesenheit des verletzten Kielers Gisli Kristjánsson weiter Nationalmannschaftserfahrung sammeln. Vom beschaulichen Island geht es für Thrastarson ohnehin bald hinaus in die weite Welt: Er unterschrieb bereits einen Dreijahresvertrag im polnischen Kielce.

Valter Chrintz

Mattias Zachrisson ist verletzt, Niclas Ekberg macht eine Pause von der Nationalmannschaft - da schlägt die Stunde des Schweden Valter Chrintz. Auch der Rechtsaußen hält in seiner Heimat einen Altersrekord: Er ist der erste Spieler des Jahrgangs 2000, den Nationaltrainer Kristjan Andrésson in die Nationalmannschaft berief. International machte er aber auch mit IFK Kristianstad schon einmal auf sich aufmerksam, als der schwedische Underdog in der vergangenen Champions-League-Saison überraschend Titelverteidiger Montpellier mit 31:30 schlug und Chrintz den entscheidenden Wurf in letzter Sekunde und aus einem Nullwinkel verwandelte. Der Vertrag des 19-Jährigen in Kristianstad läuft bis Sommer 2021.

Luis Frade

Erst mit 14 Jahren nahm der Portugiese erstmals an einem Handball-Training teil, dann nahm seine Karriere aber schnell Fahrt auf. Drei Jahre später spielte der Kreisläufer bereits seine erste Junioren-WM, gilt mittlerweile als größtes Talent seiner Generation am Kreis. Besonders im Angriff setzt der 21-Jährige seine 115 Kilogramm verteilt auf 1,94 Meter Körpergröße taktisch klug ein. Sein Vertrag in Lissabon läuft bis 2022, Medienberichten zufolge soll der FC Barcelona ihn aber schon als Nachfolger für Cedric Sorhaindo eingeplant haben.