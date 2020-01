Die beste Turnierleistung, Andreas Wolff in Weltklasse-Form und 56 Minuten in Führung reichten nicht: Am Ende standen die deutschen Handballer mit leerem Blick und gesenkten Köpfen da. 24:25 (14:11) verloren sie bei der EM gegen Kroatien und verspielten damit höchstwahrscheinlich das Halbfinale.