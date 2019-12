Prokops 28er-Kader mit vier Kielern

Leipzig

Überraschend nicht im Aufgebot befindet sich Regisseur Martin Strobel. Der 33-Jährige vom HBW Balingen-Weilstetten hatte sich bei der WM im Januar einen Kreuzbandriss zugezogen und spielt erst seit wenigen Wochen wieder in der Bundesliga. Am Dienstag habe er dem Bundestrainer mitgeteilt, dass er sich noch nicht wieder bereit für die Herausforderungen einer Europameisterschaft fühlt, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes.

Strobel : "Meine Gesundheit steht im Vordergrund"

„Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich Martin Strobel sehr gern wieder in der deutschen Nationalmannschaft gesehen und ihm so lange wie eben möglich eine Tür offengehalten hätte“, sagte Bundestrainer Christian Prokop, der den Regisseur vor der Heim-WM vom damaligen Zweitligisten Balingen wieder in den Kreis der Nationalmannschaft geholt hatte. „Die Klarheit, mit der Martin sein Potenzial einschätzt, sowie Ehrlichkeit und Geradlinigkeit, mit denen er mir mitteilen musste, dass eine Nominierung für ihn doch zu früh komme, sind beispielhaft für ihn als Sportler und Mensch.“

„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, die Europameisterschaft im Januar nicht zu spielen. Das habe ich dem Bundestrainer mitgeteilt. Ich war immer im Austausch mit Christian und bedanke mich auch für sein entgegengebrachtes Vertrauen im Hinblick auf die Europameisterschaft“, sagte Martin Strobel, der bisher 147 Länderspiele für Deutschland bestritt.

„Obwohl ich wieder einige Spielminuten in der Bundesliga bestritten habe, fühle ich mich nicht in der Lage ein solches Turnier mit dieser Belastung und auf diesem Niveau zu spielen. Hier steht meine Gesundheit im Vordergrund. Trotz einiger Ausfälle bin ich davon überzeugt, dass unsere Nationalmannschaft über eine geschlossene Mannschaftsleistung viel erreichen kann.

Kühn nach verpasster Heim-WM wieder dabei

Wieder zur Verfügung steht Rückraum-Shooter Julius Kühn, der die Heim-WM wegen eines Kreuzbandrisses verpasste. Der erweiterte Kader muss bis zum 8. Januar um 20 Uhr auf 16 Spieler reduziert werden. Im Turnierverlauf dürfen nur Spieler aus dem 28er-Kader nachnominiert werden.

„Mit dem 28er-Kader stecken wir den Rahmen ab, in dem wir uns im Januar bewegen können. Ich freue mich, dass Julius Kühn wie bereits im Oktober gegen Kroatien gesehen wieder eine Option ist“, sagte Bundestrainer Christian Prokop. „Wir haben auf vielen Positionen eine große Konkurrenz. Ich werde mir die Leistungen aller Spieler weiterhin anschauen und mit den Jungs im Austausch stehen.“

EM-Debütanten Schmidt und Zieker

Vom TVB Stuttgart stehen mit David Schmidt und Patrick Zieker auch zwei Spieler im Aufgebot, die bislang noch kein A-Länderspiel absolviert hat. Zwar hatte Prokop Schmidt im Juni für die Spiele gegen Israel und den Kosovo nominiert. Wegen einer ausheilenden Schambeinentzündung musste der Linkshänder, der jüngst den THW Kiel im Pokalspiel in Stuttgart vor Probleme stellte, damals aber passen.

Auch Mittelmann Luca Witzke aus Leipzig war im Oktober zwar schon mit auf Nationalmannschaftsreise, konnte aber wegen eines Nasenbeinbruchs nicht eingesetzt werden.

Mit bis zu 18 Spielern in die Vorbereitung der Handball-EM

Prokop plant, mit bis zu 18 Spielern in die unmittelbare, am 2. Januar beginnende Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden zu gehen. Die Nominierung hierzu soll laut DHB vor den Weihnachtstagen folgen.

Das DHB-Team spielt seine Vorrunde in der New Nidarohallen in Trondheim und trifft dort auf die Niederlande (9. Januar), Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar, Spielbeginn jeweils um 18.15 Uhr). Während der Vor- und Hauptrunde sowie am Finalwochenende sind jeweils bis zu zwei Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten 28er-Kader möglich.

Der erweiterte EM-Kader auf einen Blick

Linksaußen: Uwe Gensheimer ( Rhein-Neckar Löwen), Marcel Schiller ( Frisch Auf Göppingen), Patrick Zieker ( TVB Stuttgart)

Rückraum links: Fabian Böhm ( TSV Hannover-Burgdorf), Finn Lemke ( MT Melsungen), Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig), Paul Drux ( Füchse Berlin), Julius Kühn ( MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Marian Michalczik ( TSV GWD Minden), Fabian Wiede ( Füchse Berlin), Tim Kneule ( Frisch Auf Göppingen), Max Janke ( SC DHfK Leipzig), Luca Witzke ( SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Steffen Weinhold ( THW Kiel), Franz Semper ( SC DHfK Leipzig), Kai Häfner ( MT Melsungen), David Schmidt ( TVB Stuttgart)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann ( MT Melsungen), Patrick Groetzki ( Rhein-Neckar Löwen), Timo Kastening ( TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis: Hendrik Pekeler ( THW Kiel), Jannik Kohlbacher ( Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek ( THW Kiel), Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt)

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Dario Quenstedt ( THW Kiel), Silvio Heinevetter ( Füchse Berlin), Johannes Bitter ( TVB Stuttgart)