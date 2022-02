Mönkeberg

Corona wirbelt den Spielplan in der dritten Handballliga der Frauen weiter kräftig durcheinander: Jetzt hat es die HSG Mönkeberg-Schönkirchen erwischt, die ihr Auswärtsspiel am Sonnabend bei SFN Vechta aufgrund von zwei Coronafällen verlegen lassen mussten. „Es ist nicht auszuschließen, dass weitere positive Testungen dazukommen“, begründet HSG-Coach Andreas Juhra den Verlegungswunsch.

Nachholspiele noch nicht terminiert

Für die Mö-Schö-Frauen ist es bereits der zweite Spielausfall in Folge. Am vergangenen Wochenende bat der SV Werder Bremen II wegen positiv getesteter Spielerinnen um Verlegung. Die Nachholtermine stehen derweil noch nicht fest. In Mönkeberg hofft man, durch eine Trainingspause die Infektionskette zu unterbrechen, um am 12. Februar (17.30 Uhr) das Heimderby gegen den TSV Wattenbek bestreiten zu können.