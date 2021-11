In der dritten Handballliga der Frauen verlor die HSG Mönkeberg-Schönkirchen nach zuletzt drei Siegen in Folge gegen den Tabellenzweiten BV Garrel mit 23:24 (14:14). Vor 165 Zuschauern in der Mönkeberger Sporthalle war Janne Plöhn mit sechs Toren treffsicherste Mönkeberger Werferin.