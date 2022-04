Altenholz

Versöhnlicher Abschluss: Die Handballfrauen des TSV Altenholz beenden die Vorrunde in der Dritten Liga Staffel A mit einem 23:23 (10:11) gegen den VfL Oldenburg II. Als Tabellenelfter trifft der Aufsteiger nun in der am 30. April beginnenden Abstiegsrunde auf Pfeffersport Berlin und den HV Chemnitz. Zudem nehmen die Altenholzerinnen die Punkte gegen den TV Oyten und den Siebten der Staffel A mit in den Kampf um den Klassenerhalt.

Osterzeit ist Urlaubszeit. So auch beim TSV Altenholz. TSVA-Coach Henning Berger fehlten im kurzfristig anberaumten Nachholspiel gegen den VfL Oldenburg II mit Toptorschützin Jill Sievert, Abwehrchefin Helena Thielmann und Linksaußen Hannah Meenke gleich drei Stammkräfte. Zudem weilte Paula Heider auf ihrem eigenen 18. Geburtstag. „Eigentlich sollte die Vorrunde am letzten Wochenende beendet werden. Ich kann keiner Spielerin einen Vorwurf machen, die langfristig ihren Urlaub gebucht hat“, sagte Berger, der auch auf drei Langzeitverletzte verzichten musste.

Aufsteiger geht mit Fünf-Tore-Führung in die Crunchtime

„Für die personelle Situation machen wir das überragend. Dieses Gefühl nehmen wir mit die Abstiegsrunde“, resümierte der TSVA-Coach nach dem 23:23 gegen die Oldenburgerinnen. Doch auch in diesem Spiel wäre mehr für den Aufsteiger drin gewesen. Zehn Minuten vor dem Ende bescherte Lotta Bremer den Altenholzerinnen in ihrem Abschiedsspiel mit dem 22:17 eine Fünf-Tore-Führung. Die TSVA-Frauen schnupperten vor 103 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle am vierten Saisonsieg, weil sie nach ausgeglichener erster Halbzeit (10:11) mit einem extrem aggressiven Innenblock den Niedersächsinnen den Zahn zogen.

TSV Altenholz leistet sich zehn torlose Minuten im Schlussspurt

Im Angriff nutzte Kreisläuferin Laureen Colombet bei ihrem Comeback nach Mittelhandbruch die Räume hinter der Oldenburger 6:0-Abwehr. Bis zur 50. Minute spielte der Aufsteiger wie aus einem Guss, dann schwanden der Altenholzer Rumpftruppe die Kräfte. Oldenburg stellte um, deckte nun offensiv in der 5:1-Formation und ließ das Altenholzer Angriffsspiel schlagartig erlahmen. Nach dem 22:17 blieben die Gastgeberinnen fast zehn Minuten ohne Torerfolg, der Vorsprung schmolz, ehe Colombet zum 23:21 (59.) traf. Doch Oldenburg glich noch aus.

Die Oldenburgerinnen Nina Jack (li.) und Griet Prante (re.) packen gegen die Altenholzerin Thabea Kautz (Mitte) kräftig zu. Quelle: Jan-Phillip Wottge

TSVA-Coach Berger konnte den Punktverlust verschmerzen: „Es überwiegt der Stolz auf unseren Kampfgeist. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Jetzt haben wir drei Wochen Zeit, um uns auf die Abstiegsrunde vorzubereiten. Dann sind alle wieder an Bord.“

TSV Altenholz: Andresen, Dibbern – Ranft, J. Bremer 3, Weiß, Burmeister 4, Hansen-Lorenzen 1, Colombet 4, Lyke 5/2, Kautz 4, L. Bremer 2, Hintz.