Altenholz

Die Euphorie nach dem 26:23-Überraschungscoup gegen den Tabellenzweiten BV Garrel war groß bei den Frauen des TSV Altenholz. Gegen die HG OKT sollte endlich der erste Derbysieg in der Dritten Handball-Liga her. Doch nach 60 umkämpften Minuten und starker Aufholjagd verließ der Aufsteiger die Edgar-Meschkat-Halle mit hängenden Köpfen: 29:32 (15:20) – wieder kein Derbysieg!

Die Erkenntnis der Derbypleite reifte, als die Altenholzer Helena Thielmann 50 Sekunden vor der Schlusssirene frei an OKT-Keeperin Sophie Petersen-Kröger scheiterte. Im Gegenzug zerschmetterte Anna Detlefsen mit dem Treffer zum 32:29 alle Hoffnungen auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Frust machte sich breit, Tränen kullerten. Die überragende Altenholzer Spielmacherin Nina Lyke (10/1 Tore) verkrümelte sich in eine Ecke, wollte mit ihrer Enttäuschung allein sein. Helena Thielmann ließ die Schultern hängen, suchte nach Zerstreuung bei der Familie.

TSVA-Coach Henning Berger beklagt „bittere Niederlage“

„Wir hatten unsere Momente. Heute hätten wir nicht verlieren müssen. Handballerisch waren wir die bessere Mannschaft. Wir spielen mit hohem Tempo und bekommen keine Pfiffe, während OKT ab der 40. Minute in Zeitlupe spielt und immer noch Zeitstrafen zieht“, haderte TSVA-Coach Henning Berger mit „der bitteren Niederlage“ und übte damit leise Kritik an der Linie des Schiedsrichtergespannes Steffen Bahr/Julius Buldmann.

Kaum zu stoppen: Die Owschlagerin Josefine Lüthje (re.) stemmt sich der Altenholzerin Maria Ranft (sechs Tore) entgegen. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Nicht als Ausrede wollte Berger hingegen seine ellenlange Ausfallliste gelten lassen: „Wir haben immer noch genug Spielerinnen, und die haben heute alles in die Waagschale gelegt.“ Dabei mussten die Wölfinnen neben ihren Stammtorhüterinnen Ann-Christin Steinhagen und Annika Andresen (beide Corona) auch Routinier Thabea Kautz und Mittelblockerin Laureen Colombet sowie drei weitere Spielerinnen ersetzen. Doch die Wölfinnen begannen stark. Nina Lyke machte den Ball schnell, suchte selbst die Tiefe und traf aus allen Lagen. Da auch Maria Ranft mit sechs Treffern die nötige Durchschlagskraft aus dem Rückraum entwickelte, führte der TSVA nach acht Minuten mit 8:7.

TSV Altenholz – HG OKT 29:32 (15:20) TSV Altenholz: Wichelmann (n. e.), Dibbern (1.-60. Min./11 Paraden) – Ranft 6, J. Bremer (n. e.), Weiß 1, Meenke 4, Heider, Burmeister 1, Hansen-Lorenzen (n. e.), Lyke 10/1, Thielmann 3, Sievert 1, L. Bremer (n. e.), Hintz 3. HG OKT: Lobstaedt 1, Petersen-Kröger – Witte 2, Poth, Greinke, Krück, Krack 3, Detlefsen 7/1, Lüthje 7, Haudrup 1, Zimmer, Sick, Jörgensen 11/5. Schiedsrichter: Bahr/Buldmann (Plön/Weddingstedt) – Strafminuten: TSVA 10 (2x Thielmann, 2x Heider, Burmeister)/ OKT 6 (Greinke, Zimmer, Jörgensen) – Siebenmeter: TSVA 1/1; OKT 6/7 (Jörgensen scheitert an Dibbern) – Zuschauer: 80 in der Edgar-Meschkat-Halle.

Sorgen bereitete indes die Abwehr. Immer wieder kam die HG OKT über ihre Kreisläuferin Josefine Lüthje (7 Tore) zum Torerfolg. Die Führung wechselte hin und her. In Unterzahl parierte TSVA-Torfrau Jana Dibbern den freien Wurf von Sophia Witte (26.). Lyke verwandelte den Gegenstoß – 15:15 (27.). Alles in Butter? Denkste! Es folgten drei Minuten des Grauens. Ballverlust reihte sich an Ballverlust. Zudem brummte die Altenholzerin Paula Heider eine Zeitstrafe ab und die Gäste zogen mit einem 5:0-Lauf zur 20:15-Halbzeitführung davon.

Altenholzer Aufholjagd nicht von Happy-End gekrönt

Doch die Wölfinnen zeigten Moral, kämpften um die Punkte, die Relevanz für die Abstiegsrunde haben werden. Jana Dibbern erwuchs im TSVA-Tor zum Rückhalt. Langsam, aber kontinuierlich ließen Lyke, Ranft und Co. den OKT-Vorsprung schmelzen. Dibbern parierte erst den Wurf von Lüthje, Lyke verkürzte per Siebenmeter zum 25:27 (49.). Noch elf Minuten – jetzt Drama, bitte!

In Unterzahl schnappte sich Dibbern einen Jörgensen-Siebenmeter, dann auch noch den Wurf von Rechtsaußen Anna Detlefsen. Lyke (53.), Hannah Meenke (54.) – 27:28! Die Wende war so nah, doch die Gäste zogen wieder auf 27:30 davon. Lyke verkürzte per Doppelschlag auf 29:30 (58.). Allein das Happy-End der Aufholjagd blieb aus. Tränen, Frust, TSVA. „Letztlich verlieren wir das Spiel in der Deckung. Einfach bitter“, analysierte ein enttäuschter Henning Berger.

Wattenbek am Mittwoch um 20 Uhr gegen SFN Vechta

Die Spiele der HSG Mönkeberg-Schönkirchen beim BV Garrel (Nachholtermin: 10. April) sowie des TSV Wattenbek gegen die SFN Vechta, das bereits am Mittwoch um 20 Uhr nachgeholt wird, fielen indes wegen Coronafällen aus.