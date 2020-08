Düsseldorf

Schauplatz der Begegnung zwischen der Deutschen Handball-Nationalmannschaft und Bosnien-Herzegowina wird der Düsseldorfer ISS Dome, in dem der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt am 26. September 2020 um den Supercup spielen und damit die Corona-Pause im Handball-Betrieb in Deutschland beenden sollen.

„Diesen Termin in Aussicht zu haben, ist ein Silberstreif am Horizont“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason, der aufgrund der Corona-bedingten Spielpause seit dem Frühjahr auf sein DHB-Debüt wartet. Ursprünglich war dies für den 13. März gegen die Niederlande in Magdeburg geplant.

„Ich freue mich riesig auf das erste Länderspiel mit unserer Nationalmannschaft und hoffe sehr, dass wir bis dahin wieder in einem möglichst störungsfreien Spielbetrieb sein werden“, sagt der 60-jährige Isländer, der bis Sommer 2019 den THW Kiel trainierte. Der vorbereitende Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft beginnt voraussichtlich am Montag, 2. November.

Noch keine Karten erhältlich

Das Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina beginnt um 16.15 Uhr und wird vom ZDF live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Ob und in welchem Umfang die Partie mit Publikum stattfinden kann, hängt von dann umsetzbaren Hygienekonzepten und der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab, wie der Deutsche Handballbund ( DHB) mitteilte. Karten gibt es deshalb noch keine zu kaufen.

In Düsseldorf wird der THW Kiel am 26. September mit dem Spiel um den Supercup gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt die Handball-Saison 2020/21 eröffnen. Stadt und Handball-Bundesliga (HBL) haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das final durch die zuständigen Behörden bewertet wird, sobald die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Publikumsveranstaltungen erlaubt.

BHC, Essen und Gummersbach mit Pilot-Events

Für den 12. und 19. September sind in diesem Fall Pilot-Events mit den Testspielen Bergischer HC gegen TUSEM Essen und TUSEM Essen gegen VfL Gummersbach geplant, um diese Konzepte erstmals anzuwenden. Unter Berücksichtigung von Corona-Schutzmaßnahmen könnte eine Kapazität von 2.000 bis zu 6.000 Zuschauern möglich sein, heißt es von Seiten der HBL. Die eigentliche Kapazität des ISS DOME liegt für Handballspiele bei 11.500 Zuschauern.

„Wir stehen im engen Austausch mit der HBL und hoffen auf einen ebenso erfolgreichen wie im Lichte der Corona-Pandemie sicheren Supercup. Das wäre eine Basis, um im November auch unsere Handball-Nationalmannschaft mit Publikum erleben zu können“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Absolute Priorität haben Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten. Konzepte müssen jederzeit an die aktuelle Lage der Corona-Pandemie angepasst werden können. Diese Flexibilität müssen wir alle mitbringen.“

Der Fahrplan des DHB-Teams zur EM 2020

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft neben Bosnien-Herzegowina auch auf Estland und Österreich.

Exakt terminiert ist bereits das Auswärtsspiel in Estland. Dieses wird am Sonntag, 8. November 2020, ab 15.15 Uhr in der Hauptstadt Tallinn ausgetragen. Auch diese Partie wird vom ZDF im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Die Vergleiche mit Österreich werden am 6./7. und 9./10. Januar 2021 stattfinden, die Rückspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Estland am 28./29. April und 1./2. Mai.

Die EHF EURO 2022 wird vom 13. bis zum 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Aus den acht Qualifikations-Gruppen qualifizieren sich die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die vier besten Dritten.

Neben den beiden Gastgebern Ungarn und Slowakei bereits der aktuelle Europameister Spanien und der EM-Zweite Kroatien direkt qualifiziert. Diese vier Teams spielen parallel zur Qualifikation den EURO-Cup aus.

