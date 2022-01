Kreis Segeberg

Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen sowie eine neue Landesverordnung haben den Schleswig-Holsteinischen-Handballverband dazu veranlasst, über die Fortsetzung der Saison 2021/22 zu diskutieren. Denn bereits für das kommende Wochenende waren rund 40 Partien auf Landesebene angesetzt. Die werden nun nicht stattfinden. Während einer Dringlichkeitssitzung kam das Präsidium mit Dierk Petersen an der Spitze zu dem Entschluss, den Spielbetrieb sowie alle Auswahlmaßnahmen oder Trainerausbildungen auf HVSH-Ebene bis einschließlich 30. Januar auszusetzen. Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante, die Quarantäne-Szenarien, die kaum noch durchführbaren Kontaktverfolgen durch die Gesundheitsämter und nicht zuletzt die rund 30 Anfragen zum Spielbetrieb von Vereinsvertretern haben den Verband dazu veranlasst, zu dieser Entscheidung zu gelangen.

KHV Segeberg schließt sich Landesverband an

„Das ist zwar für unseren Sport erneut ein schwerer Schlag, aber eine sehr vernünftige Entscheidung“, kommentiert Wulf Winterhoff den Beschluss, der für den Spielbetrieb auf Landesebene gilt. Dass dieser auch auf Kreisebene übernommen wird, steht für den Vorsitzenden des Kreishandballverbandes Segeberg außer Frage. „Wir können ja nicht so tun, als ob uns die Pandemie nichts angeht und halsbrecherisch agieren. Die Gesundheit aller geht vor.“

Auch in den Vereinen des Kreises wird die Entscheidung positiv aufgenommen. „Wenn ich sehe, wie schnell sich Omikron ausbreitet, ist die Verlängerung der Winterpause für mich in Ordnung“, meint Patric Metzler, Spielwart in der SG Todesfelde/Leezen. „In unserem Klub musste sich schon jemand, obwohl er immer sehr vorsichtig agiert, in Quarantäne begeben.“ Deshalb denkt Metzler sogar derzeit darüber nach, den Trainingsbetrieb im Erwachsenen- und Jugendbereich vorerst auszusetzen. „Die Argumente, die dafür sprechen, können wir ja nicht wegwischen.“

Trainingsstopp bei der SG Todesfelde/Leezen

Die Januar-Spiele der gemeinsamen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein sind noch nicht generell abgesagt. Anfang der nächste Woche wollen die Spielleiter zusammen treten und darüber beratschlagen. Heiko Grell, Trainer des Oberliga-Teams der SG ToLee, geht davon aus, dass vorerst keine Partie durchgeführt werden wird. Alles andere halte er auch für nicht angebracht. „Wir haben bis auf weiteres alle Trainingseinheiten gestrichen“, sagt Grell. „In unseren Reihen sind einige Spielerinnen dabei, die im medizinischen Bereich arbeiten und gerade in dieser Phase dort auch gebraucht werden.“

Katastrophe für Kinder und Jugendliche

Auf den Trainingsbetrieb will Olaf Knüppel, Trainer in der Bramstedter TS, nicht verzichten. Denn er meint: „Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ist dies eine Katastrophe. In der Vergangenheit haben wir eine ganze Reihe Kinder dadurch verloren.“ Den Beschluss des Verbandes könne er nachvollziehen. „Die gewählten Funktionäre stehen in der Verantwortung und mussten so reagieren.“ Die Auswirkung auf den Sport an der Basis ist nach Knüppels Beobachtung enorm. „Der Frust bei unseren Jungs wächst.“ Deshalb haben sich Knüppel und Co. vorgenommen, weiterhin Training anzubieten. Unter strengen Auflagen allerdings. „An den Tagen, an denen die Kinder nicht in der Schule getestet werden, führen wir Tests vor Betreten der Halle durch“, kündigt Knüppel an.

SV Sülfeld trainiert mit kleinem Kader

Markus Hallerbach will auch nicht auf die Trainingsabende verzichten. „Auch wenn es schwer fallen wird, die nächsten vier Wochen zu überbrücken und die Motivation bei allen hochzuhalten“, glaubt der Coach der SH-Liga-Handballerinnen des SV Sülfeld. Sein kleiner Kader von zehn, elf Spielerinnen wird ihm die Aufgabe erleichtern. „Mit unserem schmalen Aufgebot können wir in der Halle die Abständen ganz gut wahren.“

Beim SVHU wird getestet und trainiert

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg sind nach ihrer dreiwöchigen Weihnachtspause in den Trainingsbetrieb zurück gekehrt und werden diesen bis auf weiteres auch aufrecht erhalten. Weil der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Dritte Liga als Profiliga einstuft, geht Trainer Christian Gosch davon aus, dass das angesetzte Punktspiel am 22. Januar gegen den TV Oyten auch statt finden wird. „Auch wenn bis auf zwei Spielerinnen bei uns alle geboostert sind, versuchen wir, uns so sicher, wie es eben geht, zu verhalten“, sagt Gosch, der sich mit seinem Team zweimal in der Woche testen lässt.