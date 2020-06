IHF-Präsident: WM-Verlegung kein Thema

Kairo

Im ägyptischen Fernsehen sagte Hassan Moustafa, es gebe keine Pläne, die zwischen dem 14. und 31. Januar in Ägypten geplante Handball-Weltmeisterschaft zu verschieben. Das berichtet die Zeitung "Ahram".

Das Turnier "wird in Ägypten stattfinden, und es gibt keine Absicht es aufgrund des Coronavirus zu verschieben", so der Präsident der Internationalen Handballföderation ( IHF). "Es wird in Ägypten stattfinden und das Land ist bereit, es auszurichten. Ich bin zuversichtlich, dass es eine der erfolgreichsten Veranstaltungen in Ägypten wird."

Zuletzt hatte auch der Aufsichtsratsvorsitzende des THW Kiel, Marc Weinstock, in einem Interview mit KN-online für eine Verlegung der WM in Ägypten plädiert und einen Dialog mit Moustafa dazu angekündigt. Aber auch Spieler, die in der eng getakteten kommenden Saison eine Belastung noch größeren Ausmaßes befürchten, würden eine WM-Verschiebung befürworten, um Luft für die Klubwettbewerbe zu schaffen. So zum Beispiel Nationalspieler Hendrik Pekeler vom THW Kiel. "Eine WM-Absage wäre wohl das Sinnvollste, um dann im Januar in den anderen Wettbewerben spielen zu können", sagt er.

DHB plant mit WM im Januar

Dass es dazu kommt, scheint nicht nur wegen Moustafas jüngster Aussage unwahrscheinlich, immerhin bieten die Turniere im Januar den Nationalmannschaften und ihrer Sportart Gelegenheit für große mediale Aufmerksamkeit, auf der auch laufende Sponsorenverträge fußen.

Beim Deutschen Handballbund ( DHB) sieht man das Thema WM-Verschiebung dementsprechend kritisch. "Die internationalen Meisterschaften sind Schaufenster für den gesamten deutschen Handball. Wir können unseren Sport bei EM, WM und Olympischen Spielen einem Millionenpublikum präsentieren. Das gibt dem gesamten Handball neue Energie, die wir gerade in diesen Zeiten dringend benötigen", sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober auf Anfrage von KN-online.

Er gehe "derzeit fest davon aus", im Januar eine Männer-Weltmeisterschaft in Ägypten zu erleben. "Darauf basieren der Terminkalender und alle Planspiele. Allerdings haben wir in den vergangenen Monaten gelernt, dass andere Faktoren, namentlich die Corona-Pandemie und die Empfehlungen der zuständigen Institutionen, den Rahmen unserer Entscheidungen bestimmen."

Liga-Starttermin soll spätestens nächste Woche stehen

Diese Erfahrung macht auch immer wieder die Handball-Bundesliga (HBL), die Mitte Juni ein Konzept zum Saisonstart im Herbst vorstellen wollte. Nun soll Ende dieser oder Anfang nächster Woche zunächst lediglich eine Entscheidung über den Zeitpunkt fallen. September oder Oktober stehen als Start-Monat für die Liga zur Debatte. Am Freitag ist eine weitere Videokonferenz mit Klubvertretern anberaumt, in der noch einmal ein Meinungsbild eingeholt werden soll. Die überwiegende Mehrheit der Klubs befürwortet dem Vernehmen nach aber einen Start im Oktober und ein Rundensystem mit 38 Spieltagen.

Inwiefern die Liga mit Geisterspielen starten muss, soll in diesem Zuge noch nicht entschieden werden. Mit Zuschauer- und Hygienekonzepten sollen sich auch nach der Klärung der Starttermin-Frage weiterhin die zuständigen Arbeitsgruppen befassen.

