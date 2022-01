Handball-Juwel Jari Glumm ist auch mit Härte kaum zu stoppen

Bad Bramstedt

Jari Glumm gehört dem jüngeren Jahrgang an. Trotzdem mischt der A-Jugendliche die gegnerischen Deckungsreihen auf. In elf Spielen warf der 17-jährige Handballer für das Nachwuchsteam der Bramstedter TS in der Oberliga Hamburg / Schleswig-Holstein 102 Tore. Parallel dazu spielt der Gymnasiast aus Wrist bei den Männern der BT. Auch in der Landesliga-Nordstaffel B führt er die Torjägerliste an. In acht Partien ließ es der Rückraum-Shooter 90 Mal im gegnerischen Kasten klingeln.

„Jari ist in seinen jungen Jahren handballerisch schon komplett“, schwärmt sein Trainer Olaf Knüppel. „Er kann Abwehr und Angriff auf hohem Niveau spielen.“ Glumm sei in der BT bei Trainern wie Jannik Zessin, Ralph Prigann und Thorsten Hagenow technisch extrem gut ausgebildet worden. „Dazu ist er taktisch versiert. Das, was Jari spielt, ist oberstes Niveau des Jahrganges 2004 in ganz Deutschland.“

Glumm fühlte sich zu jung für Wechsel nach Flensburg

Schon als C-Jugendspieler blieb Jari Glumms Talent größeren Vereinen nicht verborgen. Er trainierte zur Probe bei der SG Flensburg-Handewitt mit „Es war mir zu früh, um dort ins Internat zu gehen. Ich wollte noch nicht von zu Hause weg“, erklärt der Rechtshänder, der im Februar volljährig wird. „Bei der BT haben wir auch in den höchsten Jugendligen gespielt, ich hatte hier also alles.“

Das Handballer-Gen haben Jari und sein drei Jahre älterer Bruder Mats von den Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Mutter Tina war Torhüterin, Vater Jörg spielte wie Jari im Rückraum. Mats, der in Bremen studiert, hat die Handballschuhe vorerst an den Nagel gehängt.

Die ersten Schritte auf dem Handballfeld probierte Jari Glumm im F-Jugendalter vor Ort bei der HSG Störtal Hummeln. Nach einem Jahr schloss er sich der BT an und entwickelte sich von Saison zu Saison weiter. Fast immer wirft er zehn oder mehr Tore pro Spiel. Er lässt sich weder von einer Manndeckung noch von Fouls stoppen. „In der A-Jugend wird der technisch bessere Handball gespielt, da sind die meisten Spieler körperlich noch nicht ganz so weit“, sagt Glumm. „In der Männer-Landesliga geht viel mehr über Härte, das kriege ich sehr häufig zu spüren. Die Gegenspieler setzen wirklich alles daran, einen zu stoppen. Auch mit Mitteln, die nicht immer fair sind.“

Fouls spornen Jari Glumm an

Er versucht, dennoch keine Schwäche zu zeigen. Im Gegenteil, die Fouls der Gegner spornen den 17-Jährigen an. Er lamentiert nicht, sondern bleibt selbst bei härtesten Attacken ruhig und sachlich. Derzeit macht sich der 1,93 Meter große Glumm intensiv Gedanken über seine Zukunft nach dem Abitur, das er 2023 in der Tasche haben möchte. „Ich bin noch unentschlossen, was ich danach machen werde“, verrät der Wrister.

Sportlich sind seine Pläne klarer. Regelmäßig flattern ihm Anfragen von höherklassigen Vereinen ins Haus. „Die dritte Liga ist schon ein Ziel“, sagt der Gymnasiast. „Langfristig möchte ich in der zweiten Bundesliga spielen.“ Seit Ausbildungsverein BT ist nicht aus dem Rennen: „Vielleicht bleibe ich nach dieser Serie noch ein Jahr in der A-Jugend, es könnte aber auch sein, dass ich fest in den Männerbereich wechsele. Ich werde nach der Saison mal schauen, was sich so ergibt.“

Trainer Knüppel traut Glumm eine Karriere im hochklassigen Handball zu: „Juri ist bodenständig und bescheiden, ein angenehmer Typ. Ich habe wenige Spieler in der A-Jugend kennengelernt, die ein so großes Grundpotenzial haben wie er.“