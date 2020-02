Thomas Dorneburg, Hobbyläufer aus Seelbach in Baden-Württemberg, lief 2016 in Kiel seine Halbmarathonbestzeit. Seitdem ist er großer Kiel-Fan. Seine Zeit steigerte er 2018 und 2019 - auch in Kiel. Vor seiner Rückkehr zum Kiel Marathon 2020 machte Dorneburg der Stadt einen poetischen Liebesbeweis.