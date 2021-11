Düsseldorf

Die Vorbereitung des Deutschen Handballbundes (DHB) auf die Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei beginnt in dieser Woche mit einer Frischzellenkur für die Nationalmannschaft. Nach zahlreichen Rücktritten, Absagen und Ausfällen hat Bundestrainer Alfred Gislason das Becken breiter und tiefer ausgehoben, in dem sich vor den beiden Test-Länderspielen gegen Portugal am Freitag (20.15 Uhr/Sport 1) in Luxemburg und Sonntag (15 Uhr/zdfsport.de) in Düsseldorf plötzlich fünf Debütanten tummeln.

Fünf Neulinge, darunter zwei Zweitliga-Spieler

Nach dem Ausfall der beiden verletzten Berliner Rückraumspieler Paul Drux (Knie-OP) und Fabian Wiede (Knie) sowie von THW-Kreisläufer Patrick Wiencek, der aus familiären Gründen absagte, startete Bundestrainer Alfred Gislason mit einer runderneuerten Boygroup von 18 Spielern in diese Lehrgangswoche – darunter fünf Neulinge, zu denen mit Hendrik Wagner (24/Eulen Ludwigshafen) und Julian Köster (21/VfL Gummersbach) sogar zwei Zweitliga-Akteure gehören. „Wir haben die vielen Neulinge in unser taktisches Konzept eingearbeitet. Alle sind begeistert bei der Sache, es macht sehr viel Spaß“, sagte der 62-jährige Isländer am Donnerstag.

Der ehemalige Kieler Erfolgstrainer moderiert den Umbruch ohne Umschweife, trocken, präzise. „Wir müssen das jetzt machen, wir müssen mehr Breite in den Kader bekommen, wir brauchen Zeit zum Einspielen. Ich bemängele, dass ich zu wenig Zeit mit der Mannschaft habe“, sagt Gislason, der bis Weihnachten noch auf einen weiteren, zusätzlichen Lehrgang mit der DHB-Auswahl hofft. Es würden, so der Isländer, in anderen Ländern „nicht so viele Spieler über 30 absagen“. Und: „Viele Akteure spielen in der U 19 und U 21 eine gute Rolle, aber müssen sich dann in der Bundesliga durchsetzen. Das ist viel schwieriger als in Skandinavien oder Frankreich.“ Auch darum mündete sein Scouting in den Einladungen an zwei Zweitliga-Spieler.

Gislason: „Es wird nach Leistung gehen“

Allerdings wurde dieses Mal auch auf arrivierte Nationalspieler – zum Beispiel die beiden Torhüter Andreas Wolff und Silvio Heinevetter – verzichtet. Ein Warnschuss? „Es ist nicht so, dass die, die jetzt nicht hier sind, auch bei der EM nicht dabei sind. Ich habe mit fast allen gesprochen“, sagt Gislason. „Es wird nach Leistung gehen. Wir werden den bestmöglichen Kader für die EM nominieren.“ Eine EM, bei der die deutsche Mannschaft die Vorrunde und mögliche Hauptrunde im slowakischen Bratislava austragen wird. Eine EM, bei der Deutschland laut Gislason „mit Sicherheit kein Medaillenkandidat, kein Favorit“ sein werde. „Es wird eine sehr unerfahrene Mannschaft sein, die aber ohne Frage Qualität hat. Wir können mit dieser Mannschaft eine schöne Zukunft haben.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Zukunft, in der der junge Kreisläufer Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führen soll. Der 23-Jährige sei von Alfred Gislason „vor vollendete Tatsachen gestellt“ worden, gehe nun aber mit viel Vorfreude in eine „spannende Aufgabe“. „Ich will den Mitspielern ein gutes Gefühl geben und jeden mitnehmen. Es ist ganz wichtig, dass jeder seine Rolle findet und einbezogen wird.“ Für Gislason sei die Wahl nach dem Aderlass an Stammspielern „logischerweise“ auf den Flensburger gefallen. „Johannes hat eine schöne Entwicklung genommen, ist in Flensburg zu einem Weltklasse-Spieler gereift.“