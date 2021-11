Kiel

Nach Bundestrainer Alfred Gislason und Torwarttrainer Mattias Andersson gibt es nun eine weitere Personalie mit Zebra-Stallgeruch beim Deutschen Handballbund (DHB). Der Sportmediziner Dr. Philip Lübke aus dem medizinischen Team des Rekordmeisters THW Kiel ist neuer leitender Mannschaftsarzt der deutschen Handball-Nationalmannschaft und geht mit der DHB-Auswahl im Januar bei der EM in Ungarn und der Slowakei in sein erstes großes Turnier.

„Das Beste, was dir als handballbegeistertem Sportmediziner passieren kann“

Gänsehaut. In Luxemburg, vor dem ersten von zwei Länderspielen gegen Portugal, stand Lübke zum ersten Mal Arm in Arm mit Trainerstab und Physiotherapeut an der Seitenlinie und hörte die Nationalhymne. „Das war der beeindruckendste Moment. Es war unbeschreiblich, unglaublich, das erleben zu dürfen“, erinnert sich der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, der beim DHB die Nachfolge von Prof. Dr. Kurt Steuer antrat, der drei Jahrzehnte bei den deutschen Handballern wirkte. Am Montag feierte Lübke seinen 46. Geburtstag, sagt über seinen jüngsten Karriereschritt: „Das ist das Beste, was dir als handballbegeistertem Sportmediziner passieren kann – eine Ehre. Ich empfinde eine riesige Vorfreude, Stolz, aber auch ein Kribbeln angesichts dieser Herausforderung.“

Lange überlegen musste der verheiratete Vater von fünf Kindern im Alter von vier bis 19 Jahren logischerweise nicht, als die Anfrage von Bundestrainer Alfred Gislason kam. Der ehemalige Kieler Erfolgscoach fragte Lübke: „Darf ich dich beim DHB vorschlagen?“ Lübke sagte ja, setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch und seinem Wirken auf dem Handballcourt irgendwie die Kirsche auf das Sahnehäubchen. Denn neben seiner beruflichen Laufbahn – Lübke ist im Mare Med/Mare Klinikum niedergelassen – war der Mediziner seit 2003 aus den Handballhallen der Region nicht wegzudenken, unterstützt seit 18 Jahren die Männer des TSV Altenholz, berät die Frauen der HSG Mönkeberg-Schönkirchen, ist Teamarzt beim Oberligisten TSV Kronshagen und seit vier Jahren als Vertreter der Mannschaftsärzte Mitglied der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters. „Ich habe früher selbst Handball gespielt. Die Sportart hat mich immer fasziniert. Und seitdem ich zwölf Jahre alt war, hatte ich eine Dauerkarte für den THW Kiel.“

Von der Tribüne auf die Trainerbank. In Kiel. Beim DHB. Ausgerechnet jetzt im November stand kein einziges Kieler Zebra im Gislason-Kader für die Spiele gegen Portugal. „Ich hatte mich auf Piet (THW-Ass Patrick Wiencek, der kurzfristig abgesagt hatte, d. Red.) sehr gefreut, würde auch jemanden wie Rune Dahmke, den ich schon in Altenholz betreut habe, gern wieder dort sehen. Das sind gute Typen. Aber ich sehe beim DHB zuerst den Sportler, unabhängig vom Verein. Und ich wurde dort von allen mit offenen Armen empfangen.“

„Jetzt freuen wir uns auf den Weg mit Philip Lübke, der künftig für unsere männlichen Nationalmannschaften verantwortlich zeichnen wird“, sagte Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, beim „Tag des Handballs“ in Düsseldorf.

Auch Tage später noch schwärmt Lübke von dem Vertrauen, das ihm in Düsseldorf entgegengebracht wurde, erinnert sich an „kollegiale Gespräche“ mit seinem Vorgänger, dessen energiebringende Smoothies es nach Training und Spielen für die Nationalhandballer natürlich auch weiterhin geben soll. Lübke will schließlich nicht gleich alles umkrempeln. „Mein Hauptziel wird es sein, den Dialog zu fördern und alle Ärzte und Physios als Team zu verstehen.“ Apropos Team: Wenn Lübke im Januar Vorbereitung und EM mit den deutschen Handballern verbringt, wird ihn Ehefrau Cathrin – selbst Orthopädin und Unfallchirurgin – in seiner Praxis vertreten. „Entscheidend ist die Unterstützung meiner Frau und Familie“, sagt Lübke. Der Arzt, dem ab sofort auch die deutschen Nationalspieler vertrauen.