Prokops EM-Puzzle

Hannover

Am 9. Januar (20.30 Uhr) sind die Niederlande der erste EM-Gegner in Trondheim. Spanien und Lettland heißen die weiteren Gegner. Die beiden Erstplatzierten dieser Gruppe C ziehen in die Hauptrunde in Wien ein. Die Finalspiele werden in Stockholm ausgetragen. Doch wer wird am Ende die Reise nach Norwegen, Österreich und Schweden antreten?

Die Abwehr

Hendrik Pekeler brachte es nach den beiden Testspielsiegen gegen Kroatien auf den Punkt: „Die Abwehr war nicht das Problem.“ Recht hat der 28-jährige Kieler, der in Hannover mit seinem 100. Länderspiel den Sprung in den frisch initiierten „Club 100“ des deutschen Handballs schaffte und mit seinem kongenialen Kieler Vereinspartner Patrick Wiencek todsicher für den deutschen Innenblock gesetzt ist.

Bei den Tests gegen Kroatien fehlte Wiencek angeschlagen. Pekeler ordnete das Defensivspiel mal an der Seite von Paul Drux ( Füchse Berlin), meistens neben dem Flensburger Johannes Golla. Der zeigte erfreuliche Ansätze, ist schließlich auch bei der SG in die Fußstapfen von Tobias Karlsson getreten. Einziges Problem: Mit Pekeler, Wiencek und Jannik Kohlbacher stehen bereits drei Kreisläufer in Prokops Team - Erfahrung und offensive Wucht werden den Ausschlag zugunsten des Löwen Kohlbacher geben. „Handlungsbedarf sehe ich eher im Angriff, und bis zur EM ist nicht mehr viel Zeit“, sagt Abwehrstratege Pekeler.

Die Außen

Kapitän Uwe Gensheimer (Löwen, links) und Tobias Reichmann ( Melsungen, rechts) dürften ihr EM-Ticket sicher haben. Marcel Schiller ( Göppingen) und Timo Kastening ( Hannover) konnten dahinter keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Prokops Auswahl ist groß: Patrick Groetzki, Matthias Musche ( Magdeburg) - für den Kieler Rune Dahmke sind die Chancen auf eine Nominierung für den vorläufigen 28er-Kader bis zum 5. Dezember allerdings gering.

Die Spielmacher

Prokops ärgste Baustelle. Zwar sagte der 40-Jährige in Hannover, dass er mit seinen Mittelleuten Fabian Wiede und Paul Drux (beide Füchse Berlin) „sehr zufrieden“ sei. Dem Bundestrainer dürfte allerdings auch nicht entgangen sein, dass das deutsche Spiel in den Partien gegen Kroatien nicht eben vor Kreativität und Passgenauigkeit überschäumte.

Strobel , Weinhold , Häfner Kandidaten für die Mitte

Vielleicht sind deswegen auch die Nebenlaute zu erklären, mit denen Prokop auf Fragen zur Spielsteuerung reagierte. Viel, so der Bundestrainer, dürfe auf dieser zentralen Position nach all den „wahnsinnigen Verletzungen nicht mehr passieren“. Bei der WM im Januar hatte sich Regisseur Martin Strobel einen Kreuzbandriss zugezogen, wird erst jetzt im November in Balingen-Weilstetten erstmals wieder auf dem Feld stehen. Prokops Hoffnungen, die er in den Berliner Simon Ernst gesetzt hatte, wurden durch dessen Kreuzbandriss vor zwei Wochen jäh ausgebremst. Das Duo Wiede/ Drux ist noch längst nicht für die Rückraum-Mitte-Position gesetzt. „Ich habe auch Steffen Weinhold oder Kai Häfner ( Melsungen, d. Red.) noch auf dem Radar“, sagte Prokop, brachte somit zwei weitere Linkshänder ins Spiel. Der Kieler Weinhold hatte die Kroatien-Spiele verletzt verpasst.

Oder springt am Ende doch wieder Routinier Strobel (33) in die Bresche? Nicht unwahrscheinlich! Prokop: „Wir entscheiden das am Ende zusammen. Martin ist bei uns ein entscheidender Mann, wenn seine Leistung stimmt. Wir müssen ihm jetzt die Zeit geben.“ Im 28er-Kader am 5. Dezember wird der Spielmacher mit Sicherheit auftauchen.