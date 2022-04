Kiel/Altenholz

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Montag ihre Zelte in Kiel aufgeschlagen. Rechtsaußen Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) war der erste Spieler, der sein Zimmer im Hotel Atlantic bezog und mit einer ochsenblutroten Skandinavienimpression an der Wand auf die Aufgaben der Woche eingestimmt wurde. Bundestrainer Alfred Gislason bittet seine Spieler zum Lehrgang an der Förde, und gegen die Färöer geht es im Play-off-Hinspiel in Kiel (Mittwoch, 18.15 Uhr) sowie im Rückspiel in Torshavn (Sonnabend, 20 Uhr) um nicht weniger als das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden.

Alfred Gislason muss wieder drei Ausfälle verkraften

Und – wie könnte es anders sein – wieder einmal ist der Isländer vor dem Auftritt an seiner alten Wirkungsstätte zum Improvisieren, zum Umdisponieren gezwungen. Timo Kastening (MT Melsungen), Fabian Wiede (Füchse Berlin) und Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen) fallen verletzt aus. Dafür rücken Tobias Reichmann (MT Melsungen) und Paul Drux (Füchse Berlin) in den Kader nach. Der 62-jährige Ex-Kieler Gislason trägt es mit Fassung: „Ich bin ja schon froh, dass ich mittlerweile endlich mal Zuschauer in den Arenen als Bundestrainer erleben durfte. Aber ja, ich würde mir schon mehr Kontinuität wünschen.“

Kein Wunder also, dass Gislason im Trainingszentrum des THW Kiel in Altenholz am Montagmorgen mit Videostudium und einer ersten Trainingseinheit gleich in die Vollen ging – nach einer herzlichen Begrüßung durch THW-Betreuer Michael „Memel“ Menzel. Auch THW-Chefcoach Filip Jicha (Gislason: „Ich bin sehr stolz auf ihn und auch auf Christian Sprenger, sie gehen ihren eigenen Weg“) lugte einmal um die Ecke in sein „Wohnzimmer“. Heimische Gefühle für Gislason, der sich froh zeigte, wieder in Kiel zu sein: „Dieses Länderspiel bedeutet mir viel.“