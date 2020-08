Es rumort in beiden Handball-Oberligen Hamburg/Schleswig-Holstein. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen herrscht Unzufriedenheit über den späten Start in die neue Saison und den für die kommende Spielzeit geänderten Modus. Sie fürchten Spannungsabfall, Hallenprobleme und Los-Pech.

Von Jan-Phillip Wottge