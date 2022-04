Kiel

Zu Wochenbeginn durfte die HSG Holstein Kiel/Kronshagen in der Aufstiegsrunde der Frauenhandball-Oberliga noch von der Meisterschaft träumen. Doch drei Niederlagen später rückt selbst ein Platz in der ersten Tabellenhälfte in weite Ferne. Die Krabben unterlagen dem TSV Ellerbek trotz einer 12:11-Halbzeitführung und sieben Treffern von Imke Seidel-Lübker letztlich deutlich mit 22:28.

Die Vorentscheidung fiel direkt nach der Halbzeit, als die Krabben zehn Minuten ohne Torerfolg blieben und der TSVE den Halbzeitrückstand mit einem 7:0-Lauf in eine 18:12-Führung verwandelte. Für die HSG Hol/Kro war es nach der 23:34-Schlappe am Dienstag bereits die zweite Niederlage gegen die Ellerbekerinnen binnen fünf Tagen. Dazwischen mussten sich die Schützlinge von Coach Thore Schläger am Donnerstag auch der HSG Fona mit 29:30 beugen.

THW Kiel II nimmt Derbyrevanche gegen TSV Kronshagen

In der Handball-Oberliga der Männer nahm der THW Kiel II erfolgreich Revanche für die letzten zwei Derbyniederlagen gegen den TSV Kronshagen. Die Jungzebras siegten mit 29:27 (14:15). Bester Werfer war U 18-Nationalspieler Connar Battermann mit sechs Toren.