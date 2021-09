In der Handball-Oberliga können die HSG Holstein Kiel/Kronshagen (Frauen) und der TSV Kronshagen (Männer) künftig Zuschauer in der Sporthalle Kronshagen empfangen. Am Wochenende sind vorerst 99 Zuschauer erlaubt. Verantwortlich für das Hygienekonzept sind die Oberligisten und nicht mehr die Gemeinde.