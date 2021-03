Berlin

Für Andreas Palicka vom deutschen Auftaktgegner Schweden (Freitag, 15.15 Uhr, live in der ARD) ist Deutschland der Favorit in der Vierer-Gruppe, die von Slowenien und Algerien komplettiert wird. Bundestrainer Alfred Gislason hingegen sieht die Vizeweltmeister aus Schweden "momentan vielleicht als Favorit". Sicher ist: Die Qualifikationsgruppe 3 hat es in sich.

Deutschland

Kein Härtetest unter Wettkampfbedingungen nach dem enttäuschenden zwölften Platz bei der WM im Januar, dafür hatte Bundestrainer Alfred Gislason nun mit insgesamt vier vollen Trainingstage verhältnismäßig viel Zeit, die Rückkehrer rund um das THW-Trio Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold einzubauen. Ihre Erfahrung und Weltklasse impft dem DHB-Team Selbstbewusstsein ein. Gislason, der sie aus gemeinsamen Kieler Zeiten kennt, nennt sie "enorm wichtig".

Vor allem, weil mit ihnen das Prunkstück, der deutsche Abwehrriegel, wieder an Bord ist. Er ist die Grundlage des Tempospiels, soll Ballgewinne und so genannte "leichte Tore" ermöglichen. Die sind besonders mit Blick auf die Belastung von drei Spielen in drei Tagen wichtig, ist der Positionsangriff gegen starke Abwehrreihen wie die der Schweden doch enorm kräftezehrend.

Schlüsselspiel gegen Schweden

"Die Mannschaft ist wirklich gut drauf und optimistisch", sagte Gislason am Donnerstag. Wenn nun auch auf dem Feld ein Rädchen ins andere greift, hat Deutschland beste Karten, zwei der Konkurrenten um das Tokio-Ticket hinter sich zu lassen. Der Auftakt gegen Schweden hat dabei schon den Status eines Schlüsselspiels. Gewinnen Pekeler und Co., haben sie anschließend voraussichtlich zwei Matchbälle gegen Slowenien (Sonnabend, 15.35 Uhr, live im ZDF) und Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr, live im ZDF).

Bei einer Niederlage hingegen steigt der Druck. Für Gislason wäre auch das kein Problem. „Mit Druck bin ich schon mein ganzes Leben lang umgegangen", sagt der 61-Jährige. "Man wird irgendwann auch abhängig davon und genießt ihn mit der Zeit.“

Gegner Schweden: Wieder erwachte Weltmacht

Die Nation, die in den 1990er-Jahren den Welthandball dominierte, ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Spätestens der Finaleinzug bei der WM im Januar machte das für alle sichtbar. Der neue Nationaltrainer Glenn Solberg sortierte einige arrivierte Kräfte aus, bei denen Einstellung, Leistung oder beides nicht stimmten. Und machte auch vor dem Kapitän nicht Halt. Der Flensburger Regisseur Jim Gottfridsson, in seiner Genialität auf dem Feld unumstritten aber auch Teil einer Gruppe, die sich bei der Heim-EM 2020 beim öffentlichen Alkoholkonsum am Abend vor einem Spiel erwischen ließ, musste die Binde abgeben.

Mit dabei war damals auch Lukas Nilsson, seinerzeit noch beim THW Kiel unter Vertrag und inzwischen für die Rhein-Neckar Löwen im Bundesliga-Einsatz. Die WM in Ägypten hatte der Rückraumspieler abgesagt, nun lud Solberg ihn nicht mehr ein. Der Norweger setzt aufs Kollektiv – auch wenn die Tre Kronor nach wie vor einige Große Namen im Kader haben.

Wie zum Beispiel Andreas Palicka. Der Torhüter und neue Kapitän kann Spiele im Alleingang entscheiden. In der Abwehr hat er in Max Darj einen kongenialen Ansprechpartner. Mit Niclas Ekberg vom THW Kiel kehrte einer der zuverlässigsten und erfahrensten Schützen nach fast zwei Jahren selbstgewählter Pause in die Nationalmannschaft zurück. Und wie: Beim EM-Qualifikationsspiel, das Schweden am Dienstagabend mit 27:24 gegen Montenegro gewann, war der Rechtsaußen mit acht Treffern bester Torschütze und Speerspitze des schwedischen Konterspiels. Schweden ist also im Flow, mindestens so stark wie bei der WM und gemeinsam mit Deutschland Top-Favorit auf die beiden Olympia-Tickets.

Gegner Slowenien: Spielstarke Taktikfüchse

Im Spiel der Slowenen schwingt immer etwas Unberechenbares mit. Und zwar nicht nur, weil Regisseur Dean Bombac mal als Genie, mal als über-lässige Diva auftritt – und spielt. Mit ständigen Tempowechseln und taktischer Variabilität sowie Ljubomir Vranjes als emotionalem Energiespeicher an der Seitenlinie wurden die Slowenen bei der Europameisterschaft 2020 Vierter.

Bei der diesjährigen WM hatten landeten sie indes nur auf dem neunten Platz, hatten aber auch mit coronabedingten Ausfällen und vor Ort mit Magen-Darm-Problemen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen. Ihr EM-Quali-Spiel für die Endrunde 2022 am Dienstag gewann die Mannschaft um Miha Zarabec (zwei Tore) vom THW Kiel mit 32:29 über Polen. Als Haupttorschützen glänzten die Linkshänder Gasper Marguc (Veszprém) und Jure Dolenec (FC Barcelona) sowie Szeged-Schwergewicht Matej Gaber am Kreis. Kurzum: Slowenien hat beste Voraussetzungen, um die schwedischen oder deutschen Olympia-Träume platzen zu lassen.

Gegner Algerien: Individualisten mit Kampfkraft

Der Afrikavertreter ist der große Underdog in der Berliner Quali-Gruppe. 25 Jahre ist es her, dass die Algerier zuletzt an Olympischen Spielen teilnahmen. Was nicht heißt, dass sie nicht in der Lage wären, mit ihrer robusten Abwehr an der Grenze des Erlaubten sowie kraftvollen Einzelaktionen im Angriff auch Favoriten ins Schwitzen zu bringen.

Diese Erfahrung machten zum Beispiel die Franzosen bei der WM im Januar, die ihr Vorrunden-Spiel gegen die Afrikaner erst in den letzten Minuten für sich entscheiden konnten. Star des Teams ist Torhüter Khalifa Ghedbane, der 2019 mit Vardar Skopje die Champions League gewann und inzwischen für Ademar Leon in Spanien spielt. Algerien ist auf dem Papier der leichteste Gegner für Deutschland. Im dritten Spiel der drei Tage aber ein echter physischer Härtetest zum Abschluss.