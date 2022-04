Todesfelde

Das Wort „Verlieren“ haben die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen anscheinend aus ihrem Wortschatz verbannt. Seit dem 12. Februar und dem 26:27 gegen die HSG Fockbek eilen die Schützlinge von Trainer Heiko Grell von Erfolg zu Erfolg. Auch der FC St. Pauli vermochte es nicht, die Grell-Sieben auf ihrem Weg zum Titel in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein zu stoppen. Nach 60 Minuten mit ein paar Tiefen, aber vor allem auch ganz vielen Höhen siegten die SG-Spielerinnen mit 33:29 (16:14) und feierten ihren achten Sieg in Folge.

Als „unglaublich und unfassbar“ bezeichnete Heiko Grell den Auftritt seines Teams, das loslegte, als ob es den Kontrahenten im Schnelldurchgang besiegen wolle. Nach elf Minuten hieß es 10:4 für die Gastgeberinnen. „Wir haben von allen Positionen aus getroffen. So wie man sich dies als Trainer vorstellt“, schilderte Grell die Anfangsphase, in der alles funktionierte, was Grells Schützlinge versuchten.

Franziska Haupt kassiert früh zweite Zeitstrafe

Nach und nach fanden die Hamburgerinnen besser in die Partie, profitierten dabei aber auch von der frühen zweiten Zwei-Minuten-Strafe für SG-Torjägerin Franziska Haupt (13.). „Danach haben wir Franzi nur noch in der Offensive eingesetzt“, erklärte Grell. Ohne Franziska Haupt in der Abwehrformation offenbarten sich Lücken, die der FC St. Pauli zu nutzten wusste. Spätestens beim 16:14 zur Halbzeitpause hatte sich der Gast zurück in Schlagdistanz gekämpft. Beim 24:24 (45.) sprach für eine kurze Phase das Momentum sogar für den Tabellenfünften.

„In diesen Minuten hat sich einmal mehr gezeigt, über welch Steherqualitäten meine Mannschaft verfügt“, begründete Heiko Grell, warum das Spiel eben nicht kippte. Franziska Haupt mit zweien ihrer insgesamt 16 Treffer und Anni Knutzen warfen einen Drei-Tore-Vorsprung heraus, den sich der Spitzenreiter nicht mehr aus den Händen reißen ließ. Was Heiko Grell erfreute: „Unter dem Strich war es ein schwer erkämpfter, aber auch verdienter Sieg für uns. So wie sich das Team präsentiert hat, kann man nur stolz auf es sein.“

SG Todesfelde/Leezen selbstbewusst ins Spitzenspiel

Am Sonntag kann die SG Todesfelde/Leezen einen weiteren Meilenstein im Titelrennen setzen. Denn gewinnt die SG auch das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der Handballluchse Buchholz-Rosengarten, dann würden beide Rivalen die gleiche Anzahl an Verlustpunkten aufweisen, der direkte Vergleich aber für die SG To/Lee sprechen. In Buchholz hatten die Grell-Schützlinge sensationell hoch mit 33:23 gewonnen. „Am Sonntag geht es aber wieder bei Null los“, warnt der Trainer davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Ein Grund für die Zurückhaltung des Trainers liegt darin begründet, dass das Bundesliga-Team aus der Nordheide bereits am Sonnabend spielt und alle Youngster mit einem Doppel-Spielrecht im Oberliga-Team eingesetzt werden dürfen. Deshalb sagt auch Grell: „Die Niedersachsen besitzen viel größere personelle Möglichkeiten. Dem kann unser kleiner Kader sein großes Selbstvertrauen entgegensetzen.“

SVT-Vorsitzender Holger Böhm würde grünes Licht geben

Sollte es mit einem Sieg über Buchholz und danach in den Auswärtsspielen bei der HSG FONA sowie beim FC St. Pauli klappen, wäre für den Staffelsieger das Tor zur Dritten Liga offen. Doch würde man bei der SG Todesfelde/Leezen, bei der die Nachfolge des am Saisonende ausscheidenden Heiko Grell noch nicht geregelt ist, durch die offene Pforte schreiten und das Abenteuer auch wagen ? „Ich sehe der Angelegenheit positiv entgegen“, kündigt Holger Böhm, Vorsitzender des SV Todesfelde, an. „Stimmt das Konzept und wird dies von guten Leuten, die in der Abteilung vorhanden, auch seriös umgesetzt, dann sehe ich keine Probleme, warum wir es nicht versuchen sollten.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SG Todesfelde/Leezen: Yara Heller, Eva Godowski – Anni Knutzen (2), Hanna Pohlmann (3), Laura Riehl (3), Katharina Naleschinski, Janne Hübner (3), Franziska Haupt (16), Linda Räiha, Ann Christin Rütz (3), Nina Eggeling (3).