Todesfelde

Wenn sich am Sonnabend ab 20 Uhr die Oberliga-Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen und der HSG Holstein Kiel/Kronshagen gegenüberstehen, dann wird eine Menge Brisanz in diesem Duell stecken. Zum einen natürlich aus sportlicher Sicht. Denn die Kontrahenten feierten beim Auftakt der Meisterrunde vor einer Woche Siege. Doch das Spiel hat auch eine Vorgeschichte, die bis in die abgebrochene letzten Saison reicht.

Im Oktober 2020 waren sich alle noch einig

Am vorletzten Oktober-Wochenende des vergangenen Jahres sollten die Schützlinge von SG-Trainer Heiko Grell in Kronshagen spielen. Damals rollte die zweite Corona-Welle über Deutschland und es gab noch kein Hygienekonzept für die Halle, in der die Kabinen gesperrt waren. „Damals haben wir uns im beiderseitigen Einvernehmen darauf verständigen können, die Partie ausfallen zu lassen“, erinnert sich Grell. Wenige Wochen später war klar, dass die Spielzeit in der Oberliga abgebrochen wird.

HSG Holstein Kiel/Kronshagen stimmte Ausweichtermin nicht zu

In der Gegenwart hat die vierte Corona-Welle erneut den Amateursport erfasst. Was dazu geführt hat, dass von Seiten der Landeshauptstädterinnen ein Verlegungswunsch an die SG-Verantwortlichen heran getragen wurde. „Es hat wohl einen Mannschaftskontakt mit einer corona-positiven Person aus dem Umfeld gegeben“, erklärt ToLee-Spielwart Patric Metzler. „Wir haben den Kielern eine Verlegung auf den nächsten Dienstag angeboten, der sie aber nicht zugestimmt haben.“ Stattdessen wollten die HSG-Macher im Januar spielen. Was aber wiederum der SG ToLee nicht passte. Also blieb man bei der ursprünglichen Ansetzung. Eine Vorverlegung der Anwurfzeit auf 18 Uhr schlugen die Gäste aus.

SG Todesfelde/Leezen muss Defensive stärken

Das Hick-Hack im Vorfeld sieht Heiko Grell als zusätzliche Motivation für seine Spielerinnen. „Die Mädels sind heiß und wollen es der HSG zeigen“, sagt der Trainer, der auf Leonie Wulf und Linda Räiha verzichten muss. Dafür kehrt Ann Christin Rütz wieder in den Kader zurück. „Wir wollen an die Offensivleistung aus dem Ellerbek-Spiel anknüpfen“, meint Grell, der aber auch gleichzeitig fordert: „Unsere Defensivarbeit müssen wir verbessern.“ 32 Gegentreffer beim Auftakterfolg im Kreis Pinneberg belegen des Trainers Aussage. „Wir müssen in der Abwehr mehr Initiative ergreifen, uns besser absprechen und mit einer anderen Körpersprache an die Sache heran gehen.“

Trotz der Lücken vor dem eigenen Kreis lief es zuletzt mit fünf Siegen am Stück perfekt für die SG ToLee. Denn auf eines war bei den Grell-Schützlinge Verlass: In sechs der acht Saisonspielen warfen sie 30 oder mehr Tore. Doch der Coach warnt: „Das ist keine Garantie, dass es immer funktioniert.“